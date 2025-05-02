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DLP1810CB/00
10 000 mAh
USB A- och USB C-laddningsportar
Litiumpolymerbatteri
Svart
Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.
1.0
av 5
3
Recensioner
Spitzname-0815
02/05/2025
Deutschland
Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!
Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!
Den här recensionen skrevs för DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
Den här recensionen skrevs för DLP1810CB USB-Powerbank
Date of Use 2025-04-02
The Netherlands
17/04/2025
Nederland
Nieuw product, maar werkt niet!
Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.
Fördelar
Geen
Nackdelar
Het werkt niet terwijl het nieuw is!
Den här recensionen skrevs för DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2025-03-17
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Date of Use 2025-03-17
Treecloser
30/03/2024
Nederland
Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips
Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar
Fördelar
N.v.t.
Nackdelar
Functioneert niet
Den här recensionen skrevs för DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29
Den här recensionen skrevs för DLP1810CB USB-powerbank
Date of Use 2024-02-29