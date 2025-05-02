Hallo, Vielen Dank für Ihr Feedback. Es tut uns leid für die Unannehmlichkeiten mit der automatischen Abschaltfunktion der Powerbank. Diese ist darauf ausgelegt, Energie zu sparen, aber wir verstehen, dass sie für Geräte mit niedrigem Stromverbrauch nicht ideal ist. Leider kann diese Funktion nicht deaktiviert werden. Wir empfehlen, ein Gerät zu verwenden, das mehr Strom zieht, oder eine Powerbank zu wählen, die für den kontinuierlichen Betrieb von Niedrigstromgeräten geeignet ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehlen wir, sich an den Händler für eine Rückgabe oder einen Umtausch zu wenden. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie uns gerne über unsere sozialen Medien (Instagram, Facebook und X) kontaktieren. Wir sind hier, um Sie zu unterstützen und Ihre Erfahrung zu verbessern. Vielen Dank nochmals für Ihr Feedback. Mit freundlichen Grüßen,