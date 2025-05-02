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  • Tunn och kraftfull powerbank
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  • Tunn och kraftfull powerbank

USB Power bank

DLP1810CB/00

1
| (3) Recensioner
Tunn och kraftfull powerbank
Stor kapacitet på 10 000 mAh med ett säkert litiumpolymerbatteri. Inget mer krångel när mobilen har slut på batteri. USB-C 3 A-snabbladdning och dubbel USB-A för att ladda din senaste enhet.
Visa alla fördelar

med ett bärbart reservströmpaket

Tunn och kraftfull powerbank

  • 10 000 mAh

  • USB A- och USB C-laddningsportar

  • Litiumpolymerbatteri

  • Svart

LED-strömindikatorlampa

Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.

Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla

Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.

Snabbladdning på 5 V/3 A

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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1.0

av 5

3

Recensioner

5
4
3
2

02/05/2025

Deutschland

Deutschland

Schaltet sich nach wenigen Sekunden ab!!!

Ich hab gleich 2 von diesen Dingern gekauft, weil NIRGENDWO steht, daß die sich nach wenigen Sekunden abschalten! Ich muß damit einen abgelegenen Sensor mit Energie versorgen, aber der zieht so wenig Leistung, daß diese nichtsnutzigen Teile den Verbrauch wohl nicht erkennen und einfach abschalten. Wer hat sich denn so einen Käse einfallen lassen, den man nichtmal deaktivieren kann??? Dieser Abfall geht zurück zum Händler!

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Date of Use 2025-04-02

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Date of Use 2025-04-02

17/04/2025

Nederland

Nederland

Nieuw product, maar werkt niet!

Net als bovenstaande review: Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel inderdaad niet niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op.

Fördelar

Geen

Nackdelar

Het werkt niet terwijl het nieuw is!

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Date of Use 2025-03-17

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Date of Use 2025-03-17

30/03/2024

Nederland

Nederland

Tweede powerbank M/N DLP1810 kleur wit Philips

Na het volledig opladen van de powerbank laadt hij het extern aangesloten toestel niet op. Tweede powerbank zelfde probleem geen indicatie lampje extern aangesloten toestel laadt niet op. € 9,99 gekocht bij Vomar

Fördelar

N.v.t.

Nackdelar

Functioneert niet

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Date of Use 2024-02-29

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Date of Use 2024-02-29

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