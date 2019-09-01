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Utgått

dockningshögtalare

DS1155/12

3.4

| (34) Recensioner

Ljud som passar ditt hem

Dockningshögtalaren DS1155 är kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via Lightning-kontakten. Den har inte bara ett fylligt ljud, utan också en klocka och en nattlampa med mjukt ljus, vilket gör den perfekt på nattduksbordet.

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Ljud som passar ditt hem

  • med Lightning-kontakt

  • för iPod/iPhone

  • USB-port för laddning

  • 6 W

Automatisk klocksynkronisering med dockad iPod/iPhone

När den är ansluten och dockad kommer dockningsstationen automatiskt att synkronisera klockan med din iPod/iPhone.

Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Elegant och kompakt design – passar på alla nattduksbord

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

34

Recensioner

01/09/2019

Suisse

Suisse

Produkt ist genial a

Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr

Den här recensionen skrevs för DS1155 Dockingstation

Den här recensionen skrevs för DS1155 Dockingstation

24/09/2018

España

España

Muy contento

Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1155 altavoz base

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1155 altavoz base

06/02/2016

Italia

Italia

Verifierad köpare

philips docking ds1155

il prodotto me lo hanno regalato.....design bello e molto funzionale perché hai la possibilità di ricaricare iPhone e un altra periferica per quanto riguarda l'ascolto si potrebbe migliorare....comunque ottimo prodotto...michele

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1155 Sistema docking con altoparlanti

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS1155 Sistema docking con altoparlanti

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