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Utgått
DS1155/12
Ljud som passar ditt hem
Dockningshögtalaren DS1155 är kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via Lightning-kontakten. Den har inte bara ett fylligt ljud, utan också en klocka och en nattlampa med mjukt ljus, vilket gör den perfekt på nattduksbordet.
med Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
USB-port för laddning
6 W
När den är ansluten och dockad kommer dockningsstationen automatiskt att synkronisera klockan med din iPod/iPhone.
3.4
av 5
34
Recensioner
Pitsch63
01/09/2019
Suisse
Produkt ist genial a
Das Produkt ist super. Leider ist der Anschluss zum Strom aufgerissen und ich erhalte kein Strom Kabel mehr
Den här recensionen skrevs för DS1155 Dockingstation
Den här recensionen skrevs för DS1155 Dockingstation
Miki66
24/09/2018
España
Muy contento
Lleva ya 5 o 6 años en casa y muy contento por lo que ha costado. El sonido del altavoz es normalito pero cumple con su funcion.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1155 altavoz base
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1155 altavoz base
michele1968
06/02/2016
Italia
Verifierad köpare
philips docking ds1155
il prodotto me lo hanno regalato.....design bello e molto funzionale perché hai la possibilità di ricaricare iPhone e un altra periferica per quanto riguarda l'ascolto si potrebbe migliorare....comunque ottimo prodotto...michele
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1155 Sistema docking con altoparlanti
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS1155 Sistema docking con altoparlanti