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Utgått

FidelioDockningshögtalare

DS3010/10

4.7

| (6) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Den här snygga dockningshögtalaren kan du ha var du vill. Den ger kristallklart ljud som fyller din personliga sfär. Synkronisera din iPhone/ iPod med datorn. Du kan använda nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.

Visa alla fördelar

Fyll rummet med musik och stil

Besatt av ljud

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.

Datorsynkronisering med iPhone/iPod

Docka, spela upp och ladda! Gräv bland favoritmusiken på din iPod eller iPhone medan den laddas och synkroniseras med datorn via USB – och njut av suverän ljudkvalitet och oslagbar bekvämlighet. Låt musiken flöda, utan att få slut på ström.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

6

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

08/01/2014

España

España

Excelente relación calidad/precio

Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3010 altavoz base

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3010 altavoz base

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3010 Station d'accueil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3010 Station d'accueil

03/07/2012

France

France

Il as tout d'un grand

Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3010 Station d'accueil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3010 Station d'accueil

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