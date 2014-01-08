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Utgått
Besatt av ljud
Den här snygga dockningshögtalaren kan du ha var du vill. Den ger kristallklart ljud som fyller din personliga sfär. Synkronisera din iPhone/ iPod med datorn. Du kan använda nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.
Docka, spela upp och ladda! Gräv bland favoritmusiken på din iPod eller iPhone medan den laddas och synkroniseras med datorn via USB – och njut av suverän ljudkvalitet och oslagbar bekvämlighet. Låt musiken flöda, utan att få slut på ström.
4.7
av 5
6
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Hugo3090
08/01/2014
España
Excelente relación calidad/precio
Muy satisfecho por la compra. Sólo tiene por pega, el cable que conecta a CA, se rompe por la zona de la clavija que va al aparato por estar en una zona que necesita doblar mucho.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3010 altavoz base
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3010 altavoz base
MICDOU
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3010 Station d'accueil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3010 Station d'accueil
Vitalye
03/07/2012
France
Il as tout d'un grand
Parfait le son est pur meme avec un volume elever les basse sont profonde il est vraiment tres beau bref je suis totalement conquis le recommande vivement
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3010 Station d'accueil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3010 Station d'accueil