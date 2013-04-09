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Utgått

dockningshögtalare

DS3100/12

3.8

| (14) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Ljud som passar ditt hem

Den här Philips DS3100/12 dockningshögtalaren kan du ha på skrivbordet eller någon annanstans. Den ger ett kristallklart ljud som fyller din personliga sfär. Synkronisera din iPhone/ iPod med datorn. Du kan välja nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.

Visa alla fördelar

Besatt av ljud

Ljud som passar ditt hem

  • för iPod/iPhone

  • Batteri-/nätdriven

Total uteffekt på 10 W RMS

Kompakt design – passar var som helst och vem som helst

Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången

Tekniska specifikationer

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3.8

av 5

14

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

3

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

i po docking station

really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 docking speaker

25/01/2014

Italia

Italia

PRATICO E UN SUONO OTTIMALE

Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 Sistema docking con altoparlanti

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 Sistema docking con altoparlanti

17/12/2013

España

España

Muy buen sonido por el precio

Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 altavoz base

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3100 altavoz base

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