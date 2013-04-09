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Utgått
Ljud som passar ditt hem
Den här Philips DS3100/12 dockningshögtalaren kan du ha på skrivbordet eller någon annanstans. Den ger ett kristallklart ljud som fyller din personliga sfär. Synkronisera din iPhone/ iPod med datorn. Du kan välja nätadapter eller batteri, vilket ger maximal flexibilitet.
för iPod/iPhone
Batteri-/nätdriven
3.8
av 5
14
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
robbo42
09/04/2013
United Kingdom
i po docking station
really good product i recumbent it to a friend and my mum and nan,dad,
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 docking speaker
Lyon78
25/01/2014
Italia
PRATICO E UN SUONO OTTIMALE
Mi capita spesso di viaggiare e con questo sitema philips riesco a portare con me un ottima qualità del suono.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 Sistema docking con altoparlanti
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 Sistema docking con altoparlanti
MaxiF76
17/12/2013
España
Muy buen sonido por el precio
Por el precio que vale saca muy buen sonido. Es perfecto para cuando voy de vacaciones.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 altavoz base
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3100 altavoz base