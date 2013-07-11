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Utgått

DS3205 docking speaker

DS3205/05

3.1

| (25) Recensioner

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Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Snabb laddning och uppspelning av musik via Lightning-kontakten

Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

DBB för att bevara låga toner för djup bas på alla volymnivåer

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Neodymium-högtalare för rent balanserat ljud

Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.

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Recensioner

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3.1

av 5

25

Recensioner

11/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Funky

Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3205 docking speaker

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3205 docking speaker

01/05/2026

France

France

Top

Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3205 Station d'accueil

Datum för användning 2026-05-01

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3205 Station d'accueil

Datum för användning 2026-05-01

17/12/2013

España

España

excelente este producto excelente por precio-calidad

Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3205 altavoz base

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DS3205 altavoz base

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