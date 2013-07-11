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Utgått
DS3205/05
Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Neodymium är det bästa materialet för att skapa ett starkt magnetfält som ökar högtalarspolens känslighet, ger bättre basrespons och en ren, balanserad ljudkvalitet.
3.1
av 5
25
Recensioner
Beth1471
11/07/2013
United Kingdom
Funky
Very easy to use, sounds great. A lot of sound for a little object.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3205 docking speaker
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3205 docking speaker
BBlog54
01/05/2026
France
Top
Des années après l’enceinte à toujours un super son, elle est top !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3205 Station d'accueil
Datum för användning 2026-05-01
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3205 Station d'accueil
Datum för användning 2026-05-01
mika
17/12/2013
España
excelente este producto excelente por precio-calidad
Estoy super contenta con el y mi hija esta encantada de utilizarlo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3205 altavoz base
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3205 altavoz base