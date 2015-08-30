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Utgått
Trådlöst ljud som passar ditt hem
Kompatibel med iPhone 5 och de senaste iPod-modellerna via Lightning-kontakten. DS3480-dockningshögtalaren levererar kristallklart ljud medan den laddas. Med Bluetooth-strömning och det laddningsbara batteriet kan du njuta av musiken överallt, trådlöst.
Lightning-kontakt
för iPod/iPhone
Lyssna på din favoritmusik medan du laddar iPod/iPhone via den nya Lightning-kontakten! Docka den bara direkt på högtalaren för att spela upp utvalda låtar med fantastiskt ljud. Den laddar även enheten medan musiken spelas upp, så du behöver inte oroa dig för att batteriet ska laddas ur.
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.
Med en avancerad algoritm för digital ljudbearbetning, aktiva högtalarelement och basport fyller den här dockningshögtalaren rummet med klart, naturtroget ljud och djup, kraftfull bas.
4.6
av 5
11
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Nounours
30/08/2015
België
Excellent appareil!
Ne l'ayant que depuis 12 heures, je peux déjà faire une très bonne première impression iPhone et iPod reconnu immédiatement, simplicité pour écouter la radio internet; je trouve dommage que la musique ne se fait pas directement via l'app comme le home studio mais via le centre de contrôle de l'iPhone. Le minuteur est très bien fait, le réglage de luminosité est très bien fait et réglable à souhait! La qualité sonore quant à elle, est de très bonne qualité et as un excellent rendu, les basses et les aigus sont bien équilibrés après avoir testé avec les deux genres musicaux que j'utilise, c-a-d, jazz et classique. L'app clockstudio quant à elle, est simple et peut être trop simple, si je peux m'endormir aisément, je ne sais pas si je peux me réveiller avec, pas de réglages equaliseur si on voudrait effectuer des changements, cela doit se faire via les réglage de l'iPhone et comme dit plus haut, la musique de l'appareil doit se faire via le centre de contrôle et pas via l'app donc en bref, si clockstudio ressemblait a home studio cela serait parfait!
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Den här recensionen skrevs för DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3480 Station d'accueil avec Bluetooth®
davidddp
09/08/2014
España
Excelente producto, muy versátil por el bluetooth
Me gusta mucho como suena, tanto en volumen como en calidad de sonido, lo utilizo muy menudo, tanto para cargar el móvil como para reproducir el sonido de mi portátil sin cables (con el bluetooth)
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Den här recensionen skrevs för DS3480 Altavoz base con Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3480 Altavoz base con Bluetooth®
diabolik
24/07/2014
Italia
eccellente prodotto e suono fantastico
ho comprato questo prodotto perché sono un appassionato di musica e volevo avere una cassa che mi permettesse di ascoltare musica con audio nitido ed eccellente molto pratico il lightening che permette di caricare, mentre ascolti musica il tuo ipod/iphone. comoda anche la funzione bluetooth. con la batteria io non ho avuto problemi. se non è in carica la batteria dovrebbe durare 5 ore. una cosa molto importante: l' audio non va a singhiozzi, è pulito e continuo. in poche parole è fantastico, non occupa nemmeno molto spazio. l' unico neo che ho riscontrato è l' applicazione CLOCKSTUDIO. si può scaricare dall' app store è include la possibilità di ascoltare la radio via internet sul dispositivo senza bisogno delle cuffiette. io però non ho trovato la radio che mi interessava e non c' è modo di effettuare una ricerca tramite stazione.
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Den här recensionen skrevs för DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DS3480 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®