En perfekt temperatur för alla tyger med OptimalTEMP

En optimal temperaturinställning för alla strykbara tyger. Garanterat inga brännskador. Tack vare OptimalTEMP-tekniken garanterar vi att detta strykjärn aldrig orsakar brännskador på strykbara tyger och du kan stryka allt från jeans till silke, från linne till kashmir säkert, i vilken ordning som helst, utan att vänta på att temperaturen ska justeras eller försortera kläder