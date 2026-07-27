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30 dagars ångerrätt
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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
DST6120/20
45 g/min ånga + 190 g ångpuff tar bort envisa veck
Drip-Stop-teknik förhindrar vattenläckage
OptimalTEMP - inga brännskador på strykbara tyger
SteamGlide Plus-stryksula för jämn glidning
300 ml tank + automatisk avstängning för säkerhet
Med en konstant ångproduktion på 45 g/min kan du ta bort veck snabbare och mer effektivt.
Ångpuffen ger extra kraft för att hantera envisa veck i tjockare tyger och levererar upp till 190 g ånga för effektivare strykning.
En optimal temperaturinställning för alla strykbara tyger. Garanterat inga brännskador. Tack vare OptimalTEMP-tekniken garanterar vi att detta strykjärn aldrig orsakar brännskador på strykbara tyger och du kan stryka allt från jeans till silke, från linne till kashmir säkert, i vilken ordning som helst, utan att vänta på att temperaturen ska justeras eller försortera kläder
Recensioner
Testat av tredjepartsinstitut avseende E. coli , S. Aureus, C. Albicans och kvalster på bomull med 10 sekunders ångtid