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  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger

Philips 6000-seriens ångstrykjärnHigh end irons

DST6120/20

Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
Upplev exceptionell prestanda och säkerhet med Philips 6000-seriens strykjärn, utformat för alla strykbara tyger. Det erbjuder 45 g/min konstant ånga och en kraftfull ångpuff på 190 g, vilket möjliggör enkel strykning utan risk för brännskador.
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100 % säkert, även på ömtåliga tyger.

Fantastiska resultat och säkerhet på alla strykbara tyger

  • 45 g/min ånga + 190 g ångpuff tar bort envisa veck

  • Drip-Stop-teknik förhindrar vattenläckage

  • OptimalTEMP - inga brännskador på strykbara tyger

  • SteamGlide Plus-stryksula för jämn glidning

  • 300 ml tank + automatisk avstängning för säkerhet

Levererar upp till 45 g/min ånga för att ta bort veck snabbare.

Levererar upp till 45 g/min ånga för att ta bort veck snabbare.

Med en konstant ångproduktion på 45 g/min kan du ta bort veck snabbare och mer effektivt.

Tar bort envisa veck med den kraftfulla ångpuffen på 190 g

Tar bort envisa veck med den kraftfulla ångpuffen på 190 g

Ångpuffen ger extra kraft för att hantera envisa veck i tjockare tyger och levererar upp till 190 g ånga för effektivare strykning.

En perfekt temperatur för alla tyger med OptimalTEMP

En perfekt temperatur för alla tyger med OptimalTEMP

En optimal temperaturinställning för alla strykbara tyger. Garanterat inga brännskador. Tack vare OptimalTEMP-tekniken garanterar vi att detta strykjärn aldrig orsakar brännskador på strykbara tyger och du kan stryka allt från jeans till silke, från linne till kashmir säkert, i vilken ordning som helst, utan att vänta på att temperaturen ska justeras eller försortera kläder

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Testat av tredjepartsinstitut avseende E. coli , S. Aureus, C. Albicans och kvalster på bomull med 10 sekunders ångtid