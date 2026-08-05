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  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
  • Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger

Philips 6000-seriens ångstrykjärnHigh end irons

DST6130/40

4.8
| (13) Recensioner
Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger
Upplev enastående prestanda och säkerhet med Philips 6000-seriens strykjärn, utformat för alla strykbara tyger. Det ger 50 g/min konstant ånga och en kraftfull ångpuff på 220 g, vilket möjliggör enkel strykning utan risk för brännskador.
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100 % säkert, även på ömtåliga tyger.

Utmärkta resultat och säkerhet på alla strykbara tyger

  • 50 g/min ånga + 220 g ångpuff tar bort envisa veck

  • Drip-Stop-teknik förhindrar vattenläckage

  • OptimalTEMP - inga brännskador på strykbara tyger

  • SteamGlide Plus-stryksula för jämn glidförmåga

  • 300 ml tank + automatisk avstängning för säkerhet

Levererar upp till 50 g/min ånga för att ta bort veck snabbare.

Levererar upp till 50 g/min ånga för att ta bort veck snabbare.

Med en konstant ånga på 50 g/min kan du ta bort veck snabbare och mer effektivt.

Tar bort envisa veck med kraftfull ångpuff på 220 g

Tar bort envisa veck med kraftfull ångpuff på 220 g

Ångpuffen ger extra kraft för att ta itu med envisa veck i tjockare tyger och levererar upp till 220 g ånga för effektivare strykning.

En perfekt temperatur för alla tyger med OptimalTEMP

En perfekt temperatur för alla tyger med OptimalTEMP

En optimal temperaturinställning för alla strykbara tyger. Garanterat inga brännskador. Tack vare OptimalTEMP-tekniken garanterar vi att detta strykjärn aldrig orsakar brännskador på strykbara tyger och du kan stryka allt från jeans till silke, från linne till kashmir säkert, i vilken ordning som helst, utan att vänta på att temperaturen ska justeras eller försortera kläder

Tekniska specifikationer

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4.8

av 5

13

Recensioner

3
2
1

05/08/2026

Sverige

Sverige

Ett pålitligt och smidigt strykjärn för daglig användning

Ett riktigt bra strykjärn! Det värms upp snabbt och klarar även kraftigt skrynkliga kläder tack vare den kraftfulla ångan. Stryksulan glider lätt över tyget utan att fastna. Den stora vattentanken gör att man kan stryka länge utan att behöva fylla på vatten hela tiden. Strykjärnet ligger bekvämt i handen och känns inte för tungt. Ett extra plus är avkalkningsfunktionen. Jag är mycket nöjd! Rekomenderas!

Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

20/07/2026

Sverige

Sverige

Lätt att avkalka, ligger bra i handen & bra ångfunktion

Jag har nu under 1 månad använt detta strykjärn och är positivt överraskad. Innan strykning trodde jag det skulle göra ont i min hand då ”hållaren” för sladden var ganska kantig och obekväm. Men när jag väl använde produkten märkte jag inte av det alls. Min sambo saknar dock prickarna på temperaturen. Han vill gärna kolla i plagget hur många prickar det är för att sen sätta temperaturen på dom prickarna som vårat gamla strykjärn. Jag älskar verkligen ångfunktionen och hur enkelt det var att avkalka detta järn. Många brukar även låta som en kastrull som kokar över men detta var väldigt tyst måste jag medge.

Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

15/07/2026

Sverige

Sverige

Smidigt och säkert strykjärn helt utan krångel

Riktig nöjd med det här Philips strykjärnet. Det är supersmidigt att använda för man slipper pilla med någon värmerätt, det är bara att sätta i sladden och köra. Skönt att slippa sortera tvätten innan ochså Ångan är stark och ångpuffen fixar svåra sknrynklor utan problem. Det glider över kläderna jättesmidigt också. Man ska tydligen kunna använda det vertikalt för att ånga hängande kläder också, vilket är ett plus Säkerhetsmässigt är det toppen. Det bränner inga kläder och droppar inte heller en massa vattenfläckar överallt vilket gjorde mig galen med mitt förra Överlag ett jättebra strykjärn som jag är ganska nöjd med. Rekommenderas

Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons

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  1. Testat av tredjepartsinstitut avseende E. coli , S. Aureus, C. Albicans och kvalster på bomull med 10 sekunders ångtid