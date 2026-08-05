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30 dagars ångerrätt
DST6130/40
50 g/min ånga + 220 g ångpuff tar bort envisa veck
Drip-Stop-teknik förhindrar vattenläckage
OptimalTEMP - inga brännskador på strykbara tyger
SteamGlide Plus-stryksula för jämn glidförmåga
300 ml tank + automatisk avstängning för säkerhet
Med en konstant ånga på 50 g/min kan du ta bort veck snabbare och mer effektivt.
Ångpuffen ger extra kraft för att ta itu med envisa veck i tjockare tyger och levererar upp till 220 g ånga för effektivare strykning.
En optimal temperaturinställning för alla strykbara tyger. Garanterat inga brännskador. Tack vare OptimalTEMP-tekniken garanterar vi att detta strykjärn aldrig orsakar brännskador på strykbara tyger och du kan stryka allt från jeans till silke, från linne till kashmir säkert, i vilken ordning som helst, utan att vänta på att temperaturen ska justeras eller försortera kläder
4.8
av 5
13
Recensioner
TetianaN
05/08/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Ett pålitligt och smidigt strykjärn för daglig användning
Ett riktigt bra strykjärn! Det värms upp snabbt och klarar även kraftigt skrynkliga kläder tack vare den kraftfulla ångan. Stryksulan glider lätt över tyget utan att fastna. Den stora vattentanken gör att man kan stryka länge utan att behöva fylla på vatten hela tiden. Strykjärnet ligger bekvämt i handen och känns inte för tungt. Ett extra plus är avkalkningsfunktionen. Jag är mycket nöjd! Rekomenderas!
Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
JenniferL
20/07/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Lätt att avkalka, ligger bra i handen & bra ångfunktion
Jag har nu under 1 månad använt detta strykjärn och är positivt överraskad. Innan strykning trodde jag det skulle göra ont i min hand då ”hållaren” för sladden var ganska kantig och obekväm. Men när jag väl använde produkten märkte jag inte av det alls. Min sambo saknar dock prickarna på temperaturen. Han vill gärna kolla i plagget hur många prickar det är för att sen sätta temperaturen på dom prickarna som vårat gamla strykjärn. Jag älskar verkligen ångfunktionen och hur enkelt det var att avkalka detta järn. Många brukar även låta som en kastrull som kokar över men detta var väldigt tyst måste jag medge.
Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
RostyslavK
15/07/2026
Sverige
Del av marknadsföring
Smidigt och säkert strykjärn helt utan krångel
Riktig nöjd med det här Philips strykjärnet. Det är supersmidigt att använda för man slipper pilla med någon värmerätt, det är bara att sätta i sladden och köra. Skönt att slippa sortera tvätten innan ochså Ångan är stark och ångpuffen fixar svåra sknrynklor utan problem. Det glider över kläderna jättesmidigt också. Man ska tydligen kunna använda det vertikalt för att ånga hängande kläder också, vilket är ett plus Säkerhetsmässigt är det toppen. Det bränner inga kläder och droppar inte heller en massa vattenfläckar överallt vilket gjorde mig galen med mitt förra Överlag ett jättebra strykjärn som jag är ganska nöjd med. Rekommenderas
Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
Den här recensionen skrevs för Philips 6000-seriens ångstrykjärn DST6130/40 High end irons
Testat av tredjepartsinstitut avseende E. coli , S. Aureus, C. Albicans och kvalster på bomull med 10 sekunders ångtid