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Utgått

DTB855 Micro music system

DTB855/10

3.3

| (3) Recensioner

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Elegant design med supertunt CD-fack

Elegant design med supertunt CD-fack

Total uteffekt på 30 W RMS

Total uteffekt på 30 W RMS

Kompatibel med DAB och FM för komplett radio

Kompatibel med DAB och FM för komplett radio

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin kan sändaren anknyta till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

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3.3

av 5

3

Recensioner

3
2

27/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Big sound

What an amazing docking station,deep Base that fills a room,brilliant Bluetooth connectivity ,I purchased the right product and very happy with it.Thanks phillips keep the premium quality products coming.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTB855 Micro music system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTB855 Micro music system

22/06/2014

Deutschland

Deutschland

Sehr stylisch, Guter Klang

Das Gerät ist sehr stylisch und hat einen sehr guten Klang bei DAB + Das Display ist ausreichend, sollte aber regelbar sein.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTB855 Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTB855 Mini Stereoanlage

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Das Gerät ist falsch konzipiert. Der Kauf wurde rückgängig gemacht.

Das Gerät hat guten Klang, ist auch recht hübsch. Leider hat es gravierende Mängel: 1. Die Uhrzeit ist schlecht und nicht stets ablesbar, auch viel zu klein (Vorbild sollte AJB3552 sein). 2. Der Klang ist dumpf, es fehlen die Höhen (vielleicht ist der unwirksame Synthesizer defekt) 3. Eine Buchse für den Anschluss einer Außenantenne fehlt (die Stabantenne ist nicht ausreichend).

Den här recensionen skrevs för DTB855 Mini Stereoanlage

Den här recensionen skrevs för DTB855 Mini Stereoanlage

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