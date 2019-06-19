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Utgått

dockningsljudsystem

DTM5096/12

3.4

| (22) Recensioner

Den imponerande konsten med trådlöst ljud

Lyssna på din musik med högkvalitativ trådlös Bluetooth®-strömning, CD-uppspelning, iPod, iPad och iPhone-anslutningar med DualDock eller anslut en enhet i Aux-ingången. Detta omfattande 3.1-system är allt du behöver för kraftfullt ljud.

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Besatt av ljud

Den imponerande konsten med trådlöst ljud

  • Bluetooth®

Total uteffekt på 200 W RMS

Total uteffekt på 200 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 200 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Digital FM-mottag. med förinställningar

Digital FM-mottag. med förinställningar

Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill förinställa och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda kanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Tekniska specifikationer

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3.4

av 5

22

Recensioner

19/06/2019

France

France

Un produit vraiment top

Simple d’utilisation. Un son au top. Bonne Enceinte j’y met mon iPod parfois qq CD mais rare et j’y ai même branché ma platine vinyles. Une qualité sonore d’exception et même si on veut pousser les watts ça reste TOP

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM5096 Station d'accueil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM5096 Station d'accueil

01/10/2016

France

France

Excellent quand ça fonctionnait!

Très bonne qualité sonore. Mode d'emploi très fouillis. Mon fils avait cet appareil que je trouvais excellent. Il m'en a offert un pour mon anniversaire. Juste après le sien est tombé en panne au niveau du lecteur CD, de plus le pupitre supérieur se décollait. Le mien va bientôt avoir 2 ans et voilà que l'éjection du CD ne fonctionne plus! Mon fils est un peu têtu, il en a racheté un nouveau. Donc sur 3 appareils Fidelio dans la famille, cela fait 2 en panne. Ou ce n'est pas de chance, ou la fiabilité n'est pas au rendez-vous.

Den här recensionen skrevs för DTM5096 Station d'accueil

Den här recensionen skrevs för DTM5096 Station d'accueil

22/05/2016

België

België

het beste dat er is , een hebbe ding

ziet er heel mooi uit is het dan ook wel het geluid is onbeschrijfbaar je moet het hebben prachtige weergave en helder zuiver met een mooi basweergave al wat je hebt van muziek kan je simpel afspelen via dit prachtig product en afstandsbediening is heel handig dus ik zou zeggen je moet niet verder zoeken deze is meer dan zijn kostprijs waardig.... grt

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM5096 dockinggeluidssysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DTM5096 dockinggeluidssysteem

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