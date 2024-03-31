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utblåsfilter
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FC8030
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Det här AFS-utblåsfiltret för dammsugare garanterar en god filtrering av utblåsluften. För att få en effektiv filtrering bör AFS-filtret bytas var sjätte månad.
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