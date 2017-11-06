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Utgått
FC8068/01
Byt ut för optimal prestanda
Utbytessats som är kompatibel med SmartPro Active robotdammsugare. Satsen innehåller två filter, ett par borstar och tre torrmoppsdukar som ska bytas ut så att robotdammsugaren håller längre.
Utbytessats
Två utbytesfilter
Ett par borstar
Tre st torrmoppsdukar
Byt filtret var fjärde månad för att förlänga livslängden på robotdammsugaren.
Byt borstarna en gång om året för optimalt damm- och grusupptag
Förbättra städningen genom att samla upp även det finaste dammet från golvet
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