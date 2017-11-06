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  • Byt ut för optimal prestanda
  • Byt ut för optimal prestanda
  • Byt ut för optimal prestanda
  • Byt ut för optimal prestanda
  • Byt ut för optimal prestanda
  • Byt ut för optimal prestanda
  • Byt ut för optimal prestanda
  • Byt ut för optimal prestanda
  • Byt ut för optimal prestanda
  • Byt ut för optimal prestanda
  • Byt ut för optimal prestanda
  • Byt ut för optimal prestanda

Utgått

SmartPro ActiveRobotdammsugare

FC8068/01

Byt ut för optimal prestanda

Utbytessats som är kompatibel med SmartPro Active robotdammsugare. Satsen innehåller två filter, ett par borstar och tre torrmoppsdukar som ska bytas ut så att robotdammsugaren håller längre.

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Ersättningspaket för SmartPro Active

Byt ut för optimal prestanda

  • Utbytessats

  • Två utbytesfilter

  • Ett par borstar

  • Tre st torrmoppsdukar

Byt var fjärde månad för att förlänga batteriets livslängd

Byt var fjärde månad för att förlänga batteriets livslängd

Byt filtret var fjärde månad för att förlänga livslängden på robotdammsugaren.

Byt en gång om året för optimalt damm- och grusupptag

Byt en gång om året för optimalt damm- och grusupptag

Byt borstarna en gång om året för optimalt damm- och grusupptag

Förbättra städningen genom att samla upp även det finaste dammet

Förbättra städningen genom att samla upp även det finaste dammet

Förbättra städningen genom att samla upp även det finaste dammet från golvet

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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