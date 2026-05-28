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SmartPro Active Robotdammsugare
Utgått
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FC8068/01
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Utbytessats som är kompatibel med SmartPro Active robotdammsugare. Satsen innehåller två filter, ett par borstar och tre torrmoppsdukar som ska bytas ut så att robotdammsugaren håller längre.