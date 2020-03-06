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Utgått
FWM185/12
Lyssna på din favorit-MP3-CD-musik med fylligt ljud
Lyssna på CD-/MP3-/WMA-låtar utan avbrott i upp till 10 timmar med FWM185. Förläng musikupplevelsen genom att lyssna på musiken hemma från din bärbara spelare – med USB Direct och ingång för MP3-spelare.
MP3 betyder "MPEG 1 Audio layer-3" och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.
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3.7
av 5
6
Recensioner
1942Dolfijn
06/03/2020
Nederland
Philips anställd
Was een geweldige radio combinatie.
[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.
Fördelar
Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.
Nackdelar
De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.
Den här recensionen skrevs för FWM185 Mini-HiFi-systeem
Datum för användning 2018-03-06
Den här recensionen skrevs för FWM185 Mini-HiFi-systeem
Datum för användning 2018-03-06
Gio123
26/12/2014
Nederland
Goed product philips fwm185
ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWM185 Mini-HiFi-systeem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWM185 Mini-HiFi-systeem
Gillou
22/07/2012
France
bonne chaîne hifi
très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWM185 Minichaîne hi-fi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FWM185 Minichaîne hi-fi