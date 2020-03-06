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Utgått

Mini Hi Fi-system

FWM185/12

3.7

| (6) Recensioner

Lyssna på din favorit-MP3-CD-musik med fylligt ljud

Lyssna på CD-/MP3-/WMA-låtar utan avbrott i upp till 10 timmar med FWM185. Förläng musikupplevelsen genom att lyssna på musiken hemma från din bärbara spelare – med USB Direct och ingång för MP3-spelare.

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med USB Direct-uppspelning

Lyssna på din favorit-MP3-CD-musik med fylligt ljud

2-vägs basreflexhögtalarsystem för kraftfullt ljud

2-vägs basreflexhögtalarsystem för kraftfullt ljud

10 timmar med MP3-CD-musik

10 timmar med MP3-CD-musik

MP3 betyder "MPEG 1 Audio layer-3" och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

AM/FM-radio - njut av radion

AM/FM-radio - njut av radion

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Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

6

Recensioner

2

06/03/2020

Nederland

Nederland

Philips anställd

Was een geweldige radio combinatie.

[Employee of philipsglobal] Helaas de DVD speler werkt niet meer en is nergens meer te koop. Hopelijk kan Philips mij nog helpen aan een werkende DVD speler.

Fördelar

Geweldig geluid en kon alles nog afspelen.

Nackdelar

De DVD is stuk en nergens meer te koop. Jammer.

Den här recensionen skrevs för FWM185 Mini-HiFi-systeem

Datum för användning 2018-03-06

Den här recensionen skrevs för FWM185 Mini-HiFi-systeem

Datum för användning 2018-03-06

26/12/2014

Nederland

Nederland

Goed product philips fwm185

ik heb de philips fwm185 gekocht . het is een fantastische ding. je kunt er alles mee doen usb . cd .tape van alles . complimenten voor dit apparaat . jullie zijn een goed bedrijf . Groetjes Giovanni

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM185 Mini-HiFi-systeem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM185 Mini-HiFi-systeem

22/07/2012

France

France

bonne chaîne hifi

très bon produit, facile d'emploi, manque de connectivité

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM185 Minichaîne hi-fi

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM185 Minichaîne hi-fi

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