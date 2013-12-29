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Utgått

Mini Hi Fi-system

FWM6000/10

4.5

| (14) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Kraftfullt, klart och praktfullt ljud

FWM6000/10 pumpar upp musikens kraft med 550 W RMS och 7 500 W PMPO-uteffekt. En subwoofer ger fylliga bastoner, medan UniSound ger klart och naturligt ljud. Lyssna på musik direkt från USB-enheter och bärbara musikspelare.

Visa alla fördelar

med det här ljudsystemet

Kraftfullt, klart och praktfullt ljud

  • 550 W

Rippa musik från CD, radio och karaoke till USB-enheter

Rippa musik från CD, radio och karaoke till USB-enheter

UniSound för naturligt och kristallklart ljud

UniSound för naturligt och kristallklart ljud

Bered dig på att lyssna på mycket klarare och mer naturligt ljud. UniSound-tekniken utnyttjar akustisk design och tillverkningsexpertis för att återskapa ljud som det ska höras. I vanliga högtalare sänder tweetern och woofern ljud från olika platser, vilket skapar starka störningar som förvränger ljudet och resulterar i onaturligt, platt och dovt ljud. Med UniSound befrias musiken tack vare att tweetern och woofern har unika platser och via användning av noggrann korsningsteknik, vilket minskar störningarna avsevärt och ger ett ljud som är troget originalet.

Subwoofer för en kraftfull bas

0

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

14

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

29/12/2013

United Kingdom

United Kingdom

Incredible

Literally the best stereo system I have ever had. The quality is amazing and there is not too much bass. You also have all the different functions (Microphone, usb, mp3 jack and cd input) recording and the MAX SOUND filter is incredible

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM6000 Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM6000 Mini Hi-Fi System

15/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

This product is great!

This is an excellent hifi system its has great features such as usb recording from your cds and radio, 2 microphone sockets the sound quality is rich and deep bass cant fault it 10/10 once my mates came round mine and seen it in action they went and bought the exact same so if you want a decent hifi system with lots of features then this is 4 you you will not be disappointed believe me ! very stylish aswell

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM6000 Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM6000 Mini Hi-Fi System

02/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

This stereo system is the best i have ever had

I got this stereo from amazon and i am extremely happy with what it is all about and what i have seen and of course heard. Would definitely recommend this to anybody who is looking for a good quality high performance stereo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM6000 Mini Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FWM6000 Mini Hi-Fi System

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Undvik långvarig användning av enheten vid volymer över 85 decibel eftersom det kan skada din hörsel.