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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Double Active-antikalksystemet i Philips-ångstrykjärnet förhindrar kalkavlagringar med hjälp av avkalkningstabletter och lättanvänd avkalkningsfunktion.
Automatisk energibesparing. Med den innovativa funktionen i Philips ångstrykjärn får du garanterat 100 % ångtryck så att du kan ta bort veck ordentligt. Samtidigt sparar du automatiskt energi tack vare att ingen ånga går till spillo.
Det mjuka handtaget på det här Philips-strykjärnet gör det bekvämt att stryka även under längre stunder.
Utmärkelser
3.8
av 5
5
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Saskia
21/05/2012
België
Meer dan zijn geld waard
Heel goede strijkijzer voor weinig geld,is spaarzaam en gemakkelijk in gebruik.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Catalinotti
27/03/2015
België
Verifierad köpare
bon fer
Bon fer, j'ai remplacé mon ancien fer qui m'a servi pendant la dernière decade. Bon systéme de nettoyage et bonne quantité de vapeur 160g. Merci Philips
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur
Twins47
23/06/2013
Nederland
prima strijkijzer
Bij gebruik is vooral de automatische uitschakeling heel prettig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer