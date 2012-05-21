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  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32

Utgått

GC3760/32

GC3760/32

3.8

| (5) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

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Double Active-antikalksystemet förhindrar kalkavlagringar

Double Active-antikalksystemet förhindrar kalkavlagringar

Double Active-antikalksystemet i Philips-ångstrykjärnet förhindrar kalkavlagringar med hjälp av avkalkningstabletter och lättanvänd avkalkningsfunktion.

Automatisk energibesparing

Automatisk energibesparing

Automatisk energibesparing. Med den innovativa funktionen i Philips ångstrykjärn får du garanterat 100 % ångtryck så att du kan ta bort veck ordentligt. Samtidigt sparar du automatiskt energi tack vare att ingen ånga går till spillo.

Mjukt handtag för långvarig strykkomfort

Det mjuka handtaget på det här Philips-strykjärnet gör det bekvämt att stryka även under längre stunder.

Tekniska specifikationer

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Utmärkelser

  • Bild på VRS_PBTAWARD66

Recensioner

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3.8

av 5

5

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

3
1

21/05/2012

België

België

Meer dan zijn geld waard

Heel goede strijkijzer voor weinig geld,is spaarzaam en gemakkelijk in gebruik.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

27/03/2015

België

België

Verifierad köpare

bon fer

Bon fer, j'ai remplacé mon ancien fer qui m'a servi pendant la dernière decade. Bon systéme de nettoyage et bonne quantité de vapeur 160g. Merci Philips

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur

23/06/2013

Nederland

Nederland

prima strijkijzer

Bij gebruik is vooral de automatische uitschakeling heel prettig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

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