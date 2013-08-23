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GC3760/32
Utgått
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500 SeriesNoppborttagare
Noppborttagare
Philips-ångstrykjärnet värms inte upp längre
Min Philips-ångstation tar inte bort veck
Mitt strykjärn eller min steamer orsakar strömavbrott
Philips-ångstrykjärnet avger ingen ånga
Avkalkningslampan på Philips-ångstationen fortsätter att blinka