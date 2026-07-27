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30 dagars ångerrätt
Renoverad produkt
GC7703/20R1
Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer
Max 5 bars pumptryck
Ångpuff på 200 g
Bärlås
Löstagbar vattenbehållare på 2,2 l
För strykjärnet med ånggenerator ingår ett säkert bärlås. Lås strykjärnet till basdelen, vilket gör den säkrare och minskar risken för att någon skulle komma åt den varma stryksulan. Du kan också bära ånggeneratorn på ett smidigt sätt.
Ångpuffen kan användas för vertikal ångfunktion och tuffa veck.
Ånggeneratorn är utformad för att kunna använda kranvatten. När du stryker och får slut på vatten i vattentanken kan du enkelt fylla på den utan att behöva vänta eller att stänga av den innan.