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  • Snabb och bekväm strykning
  • Snabb och bekväm strykning
  • Snabb och bekväm strykning
  • Snabb och bekväm strykning
  • Snabb och bekväm strykning

Renoverad produkt

FastCareStrykjärn med ånggenerator

GC7703/20R1

2 Utmärkelser

Snabb och bekväm strykning
En stor löstagbar vattenbehållare för enkel påfyllning, stark ångpuff och den keramiska SteamGlide-stryksulan hjälper dig att minska stryktiden avsevärt samtidigt som bärlåset och Smart CalcClean gör strykningen bekväm.
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Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer

Med stor löstagbar vattenbehållare

Snabb och bekväm strykning

  • Max 5 bars pumptryck

  • Ångpuff på 200 g

  • Bärlås

  • Löstagbar vattenbehållare på 2,2 l

Bärlås för enkel och säker transport

Bärlås för enkel och säker transport

För strykjärnet med ånggenerator ingår ett säkert bärlås. Lås strykjärnet till basdelen, vilket gör den säkrare och minskar risken för att någon skulle komma åt den varma stryksulan. Du kan också bära ånggeneratorn på ett smidigt sätt.

Ångpuff upp till 200 g

Ångpuff upp till 200 g

Ångpuffen kan användas för vertikal ångfunktion och tuffa veck.

Fyll på vattenbehållaren när du vill

Fyll på vattenbehållaren när du vill

Ånggeneratorn är utformad för att kunna använda kranvatten. När du stryker och får slut på vatten i vattentanken kan du enkelt fylla på den utan att behöva vänta eller att stänga av den innan.

Tekniska specifikationer

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