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FastCare Strykjärn med ånggenerator
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GC7703/20R1
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EU Declaration of conformity Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20 - English (US)
User Manual Philips FastCare Steam generator iron
Alla (2)
Hur avkalkar jag mitt strykjärn med ånggenerator från Philips?
Hur rengör jag vattenbehållaren på Philips-ångstationen?
500 SeriesNoppborttagare
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