ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

FastCare Strykjärn med ånggenerator

Support

FastCareStrykjärn med ånggenerator

GC7703/20R1

FastCare Strykjärn med ånggenerator

Gå till butiken

Logga in eller skapa ett konto

Registrera produkten

Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.

Registrera dig nu

Handböcker och dokumentation

EU Declaration of conformity Philips FastCare Steam generator iron GC7703/20 - English (US)

  • PDF fil, 944.9 kB
  • 17 March 2024

User Manual Philips FastCare Steam generator iron

  • PDF fil, 648.5 kB
  • 12 March 2024

Vanliga frågor

Reservdelar och tillbehör

Felsökning

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till