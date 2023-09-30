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  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning
  • Pålitlig och kraftfull trimning

Ny

Hair ClipperSerien 3000

HC3723/15

4.1

| (490) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

Pålitlig och kraftfull trimning

Ge dig själv eller nära och kära perfekt jämna och precisa klippningar med Philips hårklippare 3000, som har självslipande blad för varaktig skärpa. Få kraftfull prestanda med sladdansluten användning.

Visa alla fördelar

Lätt att använda för exakt klippning

Pålitlig och kraftfull trimning

  • Självslipande blad

  • 9 längdinställningar

  • Trim and Flow

  • Användning med sladd

Anpassa din look med 9 justerbara längder

Anpassa din look med 9 justerbara längder

Med 9 längdinställningar i steg om 3 mm ger denna hårklippare dig full kontroll över frisyren. Den justerbara kammen gör att du kan klippa från 3 till 24 mm, och om du tar bort kammen får du en nära klippning på 0,5 mm. Pålitlig och enkel klippning.

Maximal precision och med långvariga prestanda

Maximal precision och med långvariga prestanda

Våra självslipande rakblad på 41 mm förblir vassa länge och klipper enkelt håret för en jämn och enhetlig klippning varje gång.

För en jämn och enkel trimning hemma

För en jämn och enkel trimning hemma

Få en smidig klippning från början till slut. Trim and Flow-kammen är utformad för att hålla håret i rörelse så att hårklipparen glider smidigt utan att fastna. Den ger dig stadig kontroll och ser till att du får din drömfrisyr utan avbrott.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

490

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

30/09/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Produkten har låg vikt och är lätt att hantera

Man kan inte få allt. Klipparen har inte batteridrift, dock skulle det ha mindre värde för mig eftersom klipparen skulle bli tyngre.

Fördelar

Låg vikt, klipper bra för mig, som börjar bli tunnhårig.

Nackdelar

Sladd, så det ska helst finnas eluttag nära badrummet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2022-08-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2022-08-30

18/04/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Modern design and easy to use

This device can be used easily. I used it to cut my hair and I am very happy with it. I think it has a strong engine and little noise.

Fördelar

I think it has a strong engine and little noise.

Nackdelar

Can not cut hair with the number zero

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2020-03-18

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2020-03-18

02/03/2020

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

vädigt bra

klipper bra bra klipper bra lät att använda lätt att göra rent

Fördelar

lätt att hålla väger inget nästan

Nackdelar

finns inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2019-02-02

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3510/15 Hårklippare

Date of Use 2019-02-02

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