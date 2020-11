Vänj dig vid behandlingen

NightBalance använder ett anpassningsprogram som gör att du gradvis kan anpassa dig till POSA-behandlingen. Under de två första nätterna övervakar enheten ditt sömnbeteende utan behandling. Under natt 3–9 introducerar den gradvis vibrationer så att du kan anpassa dig till den nya POSA-behandlingen. Under natt 10 och framåt ger den fullständig behandling när det behövs, vilket minskar den tid du sover på rygg5.