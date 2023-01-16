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Utgått
Jämn värmefördelning
2 300 W
ThermoProtect Ionic
Volymmunstycke
Den avancerade Philips EHD-tekniken innebär att hårtorken använder ett unikt designat luftutlopp som ser till att värmen alltid fördelas jämnt – också vid höga temperaturer – och förhindrar skadliga heta punkter. Det skyddar håret från överhettning och gör håret friskt och glansigt.
ThermoProtect-temperaturen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.
Med vårdande jonfunktion får du antistatisk torkning. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.
4.2
av 5
29
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
JK123
16/01/2023
Sverige
Fantastisk hårtork
Jättebra hårtork som gör det den ska. Låter inte för högt, flera bra värmelägen, effektiv vilket gör att håret torkar snabbt. Har använt denna hårtork kontinuerligt under ca 10 år och den fungerar lika bra idag.
Fördelar
Tyst, effektiv, flera olika värmelägen, lång sladd, bra kvalitet
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork
MissyB
17/10/2016
United Kingdom
Would recommend it
I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8260/03 Hairdryer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8260/03 Hairdryer
somuch
21/01/2016
France
Verifierad köpare
Excellent produit
Ce sèche cheveux est vraiment très efficace et super facile d'utilisation. Sa puissance est parfaite et son look lui permet de se fondre dans la déco d'une salle de bains. Le seul petit bémol est le bruit qu'il fait, un peu trop buryant à mon gout.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux