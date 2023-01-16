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  • Mer skydd för friskt och glänsande hår
  • Mer skydd för friskt och glänsande hår
  • Mer skydd för friskt och glänsande hår
  • Mer skydd för friskt och glänsande hår
  • Mer skydd för friskt och glänsande hår
  • Mer skydd för friskt och glänsande hår
  • Mer skydd för friskt och glänsande hår
  • Mer skydd för friskt och glänsande hår
  • Mer skydd för friskt och glänsande hår
  • Mer skydd för friskt och glänsande hår

Utgått

DryCare PrestigeHårtork

HP8260/00

4.2
| (29) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten
Mer skydd för friskt och glänsande hår
Philips ProCare-hårtorken skyddar håret från att överhettas med den avancerade EHD™-tekniken. Det särskilt designade luftutloppet fördelar värmen skonsammare mot håret och undviker skadliga temperaturer för hår och hårbotten.
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Hårtork för maximal vård

Mer skydd för friskt och glänsande hår

  • Jämn värmefördelning

  • 2 300 W

  • ThermoProtect Ionic

  • Volymmunstycke

Mindre överhettning med EHD-teknik (Even Heat Distribution)

Mindre överhettning med EHD-teknik (Even Heat Distribution)

Den avancerade Philips EHD-tekniken innebär att hårtorken använder ett unikt designat luftutlopp som ser till att värmen alltid fördelas jämnt – också vid höga temperaturer – och förhindrar skadliga heta punkter. Det skyddar håret från överhettning och gör håret friskt och glansigt.

Bästa torktemperaturen med ThermoProtect-temperatur

Bästa torktemperaturen med ThermoProtect-temperatur

ThermoProtect-temperaturen ger optimal torktemperatur och extra skydd mot överhettning av håret. Med samma kraftfulla luftflöde får du bästa resultat på ett skonsamt sätt.

Skonsammare med joniskt vårdande funktion för glansigt hår utan friss.

Skonsammare med joniskt vårdande funktion för glansigt hår utan friss.

Med vårdande jonfunktion får du antistatisk torkning. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

29

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

1

16/01/2023

Sverige

Sverige

Fantastisk hårtork

Jättebra hårtork som gör det den ska. Låter inte för högt, flera bra värmelägen, effektiv vilket gör att håret torkar snabbt. Har använt denna hårtork kontinuerligt under ca 10 år och den fungerar lika bra idag.

Fördelar

Tyst, effektiv, flera olika värmelägen, lång sladd, bra kvalitet

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8260/00 Hårtork

17/10/2016

United Kingdom

United Kingdom

Would recommend it

I got this hair dryer after some time of looking around the internet. I am not regretting it. I loved how light it is, and how it leaves my hair so light ans so shiny and feeling fresh. DO not be fooled by the smell when you activate the ionic function, it is how it is.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8260/03 Hairdryer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP8260/03 Hairdryer

21/01/2016

France

France

Verifierad köpare

Excellent produit

Ce sèche cheveux est vraiment très efficace et super facile d'utilisation. Sa puissance est parfaite et son look lui permet de se fondre dans la déco d'une salle de bains. Le seul petit bémol est le bruit qu'il fait, un peu trop buryant à mon gout.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DryCare Prestige HP8260/00 Sèche-cheveux

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