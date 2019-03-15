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Utgått
Enkel plattning och glans
De nya, långa plattorna på plattången Essential Care är särskilt utformade för snabb och enkel användning. Nu kan du få rakt hår snabbare, och samtidigt vårda håret.
Längre plattor (100 mm)
Professionell temperatur på 210 °C
Keramiska plattor
De långa plattorna gör det möjligt att få bättre kontakt med håret och ger därför perfekt, rakt hår på kortare tid.
Tack vare den här höga temperaturen kan du forma ditt hår och få den där perfekta frisyren du så gärna vill ha.
Plattången har snabb uppvärmning och är klar att användas inom 60 sekunder
4.2
av 5
6
Recensioner
83%
rekommenderar den här produkten
rociopl
15/03/2019
España
Gran calidad a un buen precio
Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8319/00 Essential Care
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8319/00 Essential Care
jeanmanath
18/12/2015
France
Verifierad köpare
Produit de bonne qualité
Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8319/00 Essential Care
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8319/00 Essential Care
Débo
15/04/2016
France
Bon produit
[Employee of philipsglobal] simple et élégant utilisation facile et prise en main rapide. petit appareil donc facile à ranger dans les tiroirs et dans la trouve de voyage A éviter pour les chevaux fins et/ou long ne possède pas de sacoche pour le transport
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8319/00 Essential Care
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP8319/00 Essential Care