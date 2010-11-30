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Utgått

rakhuvuden

HQ8/50

4.3
| (70) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Hudnära rakning
Inom loppet av två år klipper rakapparatens rakhuvuden 9 miljoner hårstrån. Byt ut rakhuvudena för bästa möjliga resultat.
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Byt rakhuvud vartannat år för bästa resultat

Hudnära rakning

  • Har utgått ur sortimentet

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Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Super Lift & Cut-teknik med dubbla blad

Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.

Precisionsklippsystem

Precisionsklippsystem

Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.

Bekväma rakhuvuden

Bekväma rakhuvuden

Dessa hudvänliga Philips-rakhuvuden ger en mjuk kontakt med huden för bekväm rakning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

70

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

30/11/2010

Danmark

Danmark

Genialt

Det er nu flere år siden jeg købte min opladningsbare shaver og skærerne var blevet godt og grundigt sløve. Men med et nyt originalt sæt skær,er min barbermaskine blevet som ny igen. Den barberer utroligt godt på kort tid på trods af at mine skægstrå vokser i alle mulige retninger. Nu føles ansigtet lige så glat som en baby numse.

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Den här recensionen skrevs för HQ8/40 skær

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Den här recensionen skrevs för HQ8/40 skær

07/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas

This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.

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Den här recensionen skrevs för HQ8/50 shaving heads

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Den här recensionen skrevs för HQ8/50 shaving heads

05/12/2015

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Smooth clean shave every time

The Phillips shaver never leaves yor face feeling soar or rough

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Den här recensionen skrevs för HQ8/50 shaving heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HQ8/50 shaving heads

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