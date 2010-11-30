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Utgått
Har utgått ur sortimentet
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Den här Philips-rakapparaten har ett system med dubbla blad: det första bladet lyfter, och det andra bladet skär för en bekväm och nära rakning.
Philips-rakapparaten har ultratunna huvuden med slitsar för rakning av långa strån och hål för rakning av den kortaste stubben.
Dessa hudvänliga Philips-rakhuvuden ger en mjuk kontakt med huden för bekväm rakning.
4.3
av 5
70
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Englewood
30/11/2010
Danmark
Genialt
Det er nu flere år siden jeg købte min opladningsbare shaver og skærerne var blevet godt og grundigt sløve. Men med et nyt originalt sæt skær,er min barbermaskine blevet som ny igen. Den barberer utroligt godt på kort tid på trods af at mine skægstrå vokser i alle mulige retninger. Nu føles ansigtet lige så glat som en baby numse.
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Den här recensionen skrevs för HQ8/40 skær
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Den här recensionen skrevs för HQ8/40 skær
Denny
07/12/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
excellent product, not had a wet shave in two years since I had it for christmas
This model is much improved to the one I had in the sixties and I use it every day. Not used a wet shave razor since I got it two years ago. Just received new blades which I will be replacing soon.
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Den här recensionen skrevs för HQ8/50 shaving heads
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Den här recensionen skrevs för HQ8/50 shaving heads
Huge
05/12/2015
United Kingdom
Verifierad köpare
Smooth clean shave every time
The Phillips shaver never leaves yor face feeling soar or rough
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Den här recensionen skrevs för HQ8/50 shaving heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HQ8/50 shaving heads