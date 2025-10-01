Söktermer

      Kraftfull blender för smoothies varje dag

      Utformad för att förbättra din dagliga mixning med en effekt på 350 W och en kniv som klarar alla ingredienser och till och med krossar is. En slät blandning på nolltid med minimal ansträngning.

      Kraftfull blender för smoothies varje dag

      Ett oumbärligt köksredskap.

      • 350 Watt motoreffekt
      • Drickmugg på 0,6 l
      • Krossar is och hårda ingredienser
      • Delar som kan maskindiskas
      350 Watt för slät mixning när som helst

      350 Watt för slät mixning när som helst

      Mixa dina dagliga smoothies utan krångel tack vare den kraftfulla motorn på 350 W. Du får släta drycker utan klumpar på nolltid.

      Två hastighetsinställningar för fin mixning

      Två hastighetsinställningar för fin mixning

      Styr hur snabbt och fint du vill mixa ingredienserna med de två hastighetsinställningarna och gör perfekta smoothies varje gång.

      Krossa is och andra hårda ingredienser

      Krossa is och andra hårda ingredienser

      Oavsett om du gör en dipp eller en nyttig smoothie klarar minimixern allt. Från kiwifrukter till isbitar – den hackar även hårda ingredienser.

      Drickmugg att ta med

      Drickmugg att ta med

      Njut av dina smoothies var du än är tack vare drickmuggen. Mixa bara smoothien, stäng locket och sedan är det bara att ta den med!

      Kompakt design på 10,8 cm.

      Kompakt design på 10,8 cm.

      Tack vare sin kompakta och moderna design kan du förvara miniblendern på köksbänken så att du har den nära till hands även under hektiska dagar.

      Tillbehör som kan maskindiskas

      Tillbehör som kan maskindiskas

      Du behöver inte oroa dig för rengöringen när du gör din smoothie. Både behållaren och knivarna tål maskindisk.

      Slitstarka blad i rostfritt stål

      Slitstarka blad i rostfritt stål

      De hållbara knivbladen i rostfritt stål håller sig vassa längre och håller sig även fria från rost och fläckar.

      Dina oumbärliga köksredskap

      Dina oumbärliga köksredskap

      Utforska resten av våra oumbärliga köksredskap och sätt ihop ditt eget köksset i samma design som garanterar lång livslängd.

      2 års garanti

      2 års garanti

      Som en extra trygghet levereras blendern med två års garanti.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Primärt material
        Plast
        Sekundärt material
        Metall
        Förprogrammerade inställningar
        Nej
        Funktioner
        Mixa
        Produkttyp
        Minimixer
        Antal portioner
        2
        Stabiliserande fötter
        Ja
        Gränssnitt
        Tryckknapp
        Sladdlängd
        0,85 m
        Sladdförvaring
        Nej
        Inbyggd på/av-knapp
        Ja
        Justerbar termostat
        Nej
        Strömlampa
        Nej
        Delar som kan maskindiskas
        Ja
        Kapacitetsnivåindikator
        Ja
        Behållarens material
        PP-plast
        Bladets material
        Rostfritt stål
        Varv per minut (RPM)
        25 000
        BPA-fri
        Ja
        Pulsfunktion
        Ja
        Knivarna kan tas bort
        Ja
        Kan krossa is
        Ja
        Kan mixa varma ingredienser
        Nej
        Receptbok
        Nej
        Ljudnivå (standard)
        Lc = 86 dB(A)
        Garanti
        2
        Kompatibel med torrfoder
        Nej
        Självrengöringsfunktion
        Nej

      • Tekniska specifikationer

        Effekt
        350 W
        Spänning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i förpackningen
        1
        Batteriprodukt
        Nej
        Klassificering för energieffektivitet
        Nej

      • Kompatibilitet

        Tillbehör som medföljer 1
        Lock till drickmugg
        Relaterade tillbehör 1
        DFU
        Relaterade tillbehör 2
        Garantisedel

      • Säkerhetsfunktion

        Säkerhetscertifiering
        Ja

      • Vikt och mått

        Produktlängd
        10,8 cm
        Produktbredd
        10,8 cm
        Produkthöjd
        36,2 cm
        Produktvikt
        1,017 cm
        Förpackningens längd
        14,1 cm
        Förpackningens bredd
        23,1 cm
        Förpackningens höjd
        25,1 cm
        Förpackningens vikt
        1,38 kg

      • Hållbarhet

        Väska
        100 % återvunnet material
        Användarhandbok
        100 % återvunnet material

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Kina

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

