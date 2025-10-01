Kraftfull blender för smoothies varje dag
Utformad för att förbättra din dagliga mixning med en effekt på 350 W och en kniv som klarar alla ingredienser och till och med krossar is. En slät blandning på nolltid med minimal ansträngning.
Mixa dina dagliga smoothies utan krångel tack vare den kraftfulla motorn på 350 W. Du får släta drycker utan klumpar på nolltid.
Två hastighetsinställningar för fin mixning
Styr hur snabbt och fint du vill mixa ingredienserna med de två hastighetsinställningarna och gör perfekta smoothies varje gång.
Krossa is och andra hårda ingredienser
Oavsett om du gör en dipp eller en nyttig smoothie klarar minimixern allt. Från kiwifrukter till isbitar – den hackar även hårda ingredienser.
Drickmugg att ta med
Njut av dina smoothies var du än är tack vare drickmuggen. Mixa bara smoothien, stäng locket och sedan är det bara att ta den med!
Kompakt design på 10,8 cm.
Tack vare sin kompakta och moderna design kan du förvara miniblendern på köksbänken så att du har den nära till hands även under hektiska dagar.
Tillbehör som kan maskindiskas
Du behöver inte oroa dig för rengöringen när du gör din smoothie. Både behållaren och knivarna tål maskindisk.
Slitstarka blad i rostfritt stål
De hållbara knivbladen i rostfritt stål håller sig vassa längre och håller sig även fria från rost och fläckar.
Dina oumbärliga köksredskap
Utforska resten av våra oumbärliga köksredskap och sätt ihop ditt eget köksset i samma design som garanterar lång livslängd.
2 års garanti
Som en extra trygghet levereras blendern med två års garanti.
Allmänna specifikationer
Primärt material
Plast Sekundärt material
Metall Förprogrammerade inställningar
Nej Funktioner
Mixa Produkttyp
Minimixer Antal portioner
2 Stabiliserande fötter
Ja Gränssnitt
Tryckknapp Sladdlängd
0,85 m Sladdförvaring
Nej Inbyggd på/av-knapp
Ja Justerbar termostat
Nej Strömlampa
Nej Delar som kan maskindiskas
Ja Kapacitetsnivåindikator
Ja Behållarens material
PP-plast Bladets material
Rostfritt stål Varv per minut (RPM)
25 000 BPA-fri
Ja Pulsfunktion
Ja Knivarna kan tas bort
Ja Kan krossa is
Ja Kan mixa varma ingredienser
Nej Receptbok
Nej Ljudnivå (standard)
Lc = 86 dB(A) Garanti
2 Kompatibel med torrfoder
Nej Självrengöringsfunktion
Nej
Tekniska specifikationer
Effekt
350 W Spänning
230 V Frekvens
50 Hz Antal i förpackningen
1 Batteriprodukt
Nej Klassificering för energieffektivitet
Nej
Kompatibilitet
Tillbehör som medföljer 1
Lock till drickmugg Relaterade tillbehör 1
DFU Relaterade tillbehör 2
Garantisedel
Säkerhetsfunktion
Säkerhetscertifiering
Ja
Vikt och mått
Produktlängd
10,8 cm Produktbredd
10,8 cm Produkthöjd
36,2 cm Produktvikt
1,017 cm Förpackningens längd
14,1 cm Förpackningens bredd
23,1 cm Förpackningens höjd
25,1 cm Förpackningens vikt
1,38 kg
Hållbarhet
Väska
100 % återvunnet material Användarhandbok
100 % återvunnet material
Ursprungsland
Producerad i
Kina
