Den nya stavmixern har en kraftfull motor, en unik ergonomisk design och mixar snabbt och effektivt med bara en knapptryckning. På så sätt kan du enkelt förbereda hälsosamma och hemlagade måltider varje dag.
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan.
Kraftfull stavmixer för soppor varje dag. Ett oumbärligt köksredskap. 500 Watt motoreffekt ProMix-teknik för ett slätt resultat Knivskydd som förhindrar stänk Bägare på 500 ml Kraftfull motor på 500 W
Tack vare den kraftfulla motorn på 500 W kan du förbereda alla dina måltider på nolltid
Snabbare och jämnare mixning med ProMix-teknik
Patenterad teknik kombinerar vår starkaste motor med en unikt formad knivenhet och stänkskydd för optimal cirkulation, enkel rengöring och inget spill. Snabba och släta resultat varje gång.
Stänkskydd för knivblad
Stavmixerns speciella vågformade nedre del förhindrar stänk och spill under mixningen
Ergonomisk design
Den robusta och ergonomiska designen är praktisk och användarvänlig
Frigör mixerstången med en knapptryckning
Med en knapptryckning frigör du mixerstången med en hand. Så du kan enkelt ta bort den när du har mixat klart.
Skölj den ren på några sekunder
Otroligt enkel rengöring. Tack vare ProMix-tekniken kan du ta loss mixerstaven och skölja den under rinnande vatten.
Kompakt design gör förvaringen enkel
Få ut mesta möjliga av begränsat skåputrymme. Stavmixern och tillbehören är utformade för effektiv förvaring.
Dina oumbärliga köksredskap
Levereras med en bägare på 500 ml
Med bägaren på 0,5 liter kan du mixa alla ingredienser, och eftersom den är fri från BPA är den perfekt för att mixa barnmat.
2 års garanti
Som en extra trygghet levereras stavmixern med två års garanti.
Allmänna specifikationer
Primärt material
Plast Sekundärt material
Metall Förprogrammerade inställningar
saknas Funktioner
Mixa Produkttyp
Stavmixer Antal portioner
2 Gränssnitt
En av/på-knapp Sladdlängd
1,2 Teknik
ProMix-teknik Inbyggd på/av-knapp
Ja Justerbar termostat
Nej Strömlampa
Nej Värmeisolerade handtag
Ja Delar som kan maskindiskas
Nej Kapacitetsnivåindikator
Ja Behållarens material
PP-plast Bladets material
Rostfritt stål Varv per minut (RPM)
15 000 BPA-fri
Ja Pulsfunktion
Ja Knivarna kan tas bort
Nej Kan krossa is
Nej Kan mixa varma ingredienser
Nej Receptbok
Nej Ljudnivå (standard)
Lc = 85 dB(A) Garanti
2 Kompatibel med torrfoder
Nej Självrengöringsfunktion
Nej
Tekniska specifikationer
Effekt
500 W Spänning
230 V Frekvens
50 Hz Antal i förpackningen
1 Batteriprodukt
Nej Klassificering för energieffektivitet
Nej
Kompatibilitet
Tillbehör som medföljer 1
Bägare Relaterade tillbehör 1
DFU Relaterade tillbehör 2
Garantisedel
Säkerhetsfunktion
Säkerhetscertifiering
Ja
Vikt och mått
Produktlängd
7,3 cm Produktbredd
6,2 cm Produkthöjd
38,1 cm Produktvikt
0,783 kg Förpackningens längd
18,1 cm Förpackningens bredd
19,1 cm Förpackningens höjd
25,4 cm Förpackningens vikt
1,208 kg
Hållbarhet
Väska
100 % återvunnet material Användarhandbok
100 % återvunnet papper
Ursprungsland
Producerad i
Kina
