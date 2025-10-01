Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    Kraftfull stavmixer för soppor varje dag.
    • Play Pause

      1000 Series Stavmixer

      HR2522/00

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Kraftfull stavmixer för soppor varje dag.

      Den nya stavmixern har en kraftfull motor, en unik ergonomisk design och mixar snabbt och effektivt med bara en knapptryckning. På så sätt kan du enkelt förbereda hälsosamma och hemlagade måltider varje dag.

      Läs mer om produkten

      Liknande produkter

      Visa alla Mixerstav

      Spara genom att välja ett paket Skapa ett paket och få 1 artikel kostnadsfritt

      Allt du behöver i ett köp

      Paketpris

      Hoppa över det här

      Välj en av följande: Välj en av följande produkter:

      Lägg till tillbehör

      Den här produkten
      1000 Series
      - {discount-value}

      1000 Series

      Stavmixer

      totalt

      recurring payment

      Kraftfull stavmixer för soppor varje dag.

      Ett oumbärligt köksredskap.

      • 500 Watt motoreffekt
      • ProMix-teknik för ett slätt resultat
      • Knivskydd som förhindrar stänk
      • Bägare på 500 ml
      Kraftfull motor på 500 W

      Kraftfull motor på 500 W

      Tack vare den kraftfulla motorn på 500 W kan du förbereda alla dina måltider på nolltid

      Snabbare och jämnare mixning med ProMix-teknik

      Snabbare och jämnare mixning med ProMix-teknik

      Patenterad teknik kombinerar vår starkaste motor med en unikt formad knivenhet och stänkskydd för optimal cirkulation, enkel rengöring och inget spill. Snabba och släta resultat varje gång.

      Stänkskydd för knivblad

      Stänkskydd för knivblad

      Stavmixerns speciella vågformade nedre del förhindrar stänk och spill under mixningen

      Ergonomisk design

      Ergonomisk design

      Den robusta och ergonomiska designen är praktisk och användarvänlig

      Frigör mixerstången med en knapptryckning

      Frigör mixerstången med en knapptryckning

      Med en knapptryckning frigör du mixerstången med en hand. Så du kan enkelt ta bort den när du har mixat klart.

      Skölj den ren på några sekunder

      Skölj den ren på några sekunder

      Otroligt enkel rengöring. Tack vare ProMix-tekniken kan du ta loss mixerstaven och skölja den under rinnande vatten.

      Kompakt design gör förvaringen enkel

      Kompakt design gör förvaringen enkel

      Få ut mesta möjliga av begränsat skåputrymme. Stavmixern och tillbehören är utformade för effektiv förvaring.

      Dina oumbärliga köksredskap

      Dina oumbärliga köksredskap

      Utforska resten av våra oumbärliga köksredskap och sätt ihop ditt eget köksset i samma design som garanterar lång livslängd.

      Levereras med en bägare på 500 ml

      Levereras med en bägare på 500 ml

      Med bägaren på 0,5 liter kan du mixa alla ingredienser, och eftersom den är fri från BPA är den perfekt för att mixa barnmat.

      2 års garanti

      2 års garanti

      Som en extra trygghet levereras stavmixern med två års garanti.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Primärt material
        Plast
        Sekundärt material
        Metall
        Förprogrammerade inställningar
        saknas
        Funktioner
        Mixa
        Produkttyp
        Stavmixer
        Antal portioner
        2
        Gränssnitt
        En av/på-knapp
        Sladdlängd
        1,2
        Teknik
        ProMix-teknik
        Inbyggd på/av-knapp
        Ja
        Justerbar termostat
        Nej
        Strömlampa
        Nej
        Värmeisolerade handtag
        Ja
        Delar som kan maskindiskas
        Nej
        Kapacitetsnivåindikator
        Ja
        Behållarens material
        PP-plast
        Bladets material
        Rostfritt stål
        Varv per minut (RPM)
        15 000
        BPA-fri
        Ja
        Pulsfunktion
        Ja
        Knivarna kan tas bort
        Nej
        Kan krossa is
        Nej
        Kan mixa varma ingredienser
        Nej
        Receptbok
        Nej
        Ljudnivå (standard)
        Lc = 85 dB(A)
        Garanti
        2
        Kompatibel med torrfoder
        Nej
        Självrengöringsfunktion
        Nej

      • Tekniska specifikationer

        Effekt
        500 W
        Spänning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i förpackningen
        1
        Batteriprodukt
        Nej
        Klassificering för energieffektivitet
        Nej

      • Kompatibilitet

        Tillbehör som medföljer 1
        Bägare
        Relaterade tillbehör 1
        DFU
        Relaterade tillbehör 2
        Garantisedel

      • Säkerhetsfunktion

        Säkerhetscertifiering
        Ja

      • Vikt och mått

        Produktlängd
        7,3 cm
        Produktbredd
        6,2 cm
        Produkthöjd
        38,1 cm
        Produktvikt
        0,783 kg
        Förpackningens längd
        18,1 cm
        Förpackningens bredd
        19,1 cm
        Förpackningens höjd
        25,4 cm
        Förpackningens vikt
        1,208 kg

      • Hållbarhet

        Väska
        100 % återvunnet material
        Användarhandbok
        100 % återvunnet papper

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Kina

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      Recensioner

      Var den första som recenserar denna artikel

      Exklusiva erbjudanden, bara för dig


      En hälsosam livsstil börjar här. Registrera dig för att få ta del av:

      Du får 100 kr i rabatt på ditt första köp.*

      Tidig tillgång till försäljning.

      Tips om hälsosam livsstil.

      People that are happy to make use of their membership
      *
      Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!
      Vad betyder det?
      *Klicka här för att läsa om våra villkor
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

      Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.