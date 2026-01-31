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  • Färska smoothies när som helst, var som helst
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OpalBlenders

HR2670/00

4.5

| (35) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

Färska smoothies när som helst, var som helst

Gör varje dag till en smoothiedag med vår ultrakompakta Philips Blend & Go 3000 Series Blender. Gör släta drycker och shakes direkt i drickmuggen, sätt på det läckagesäkra locket och sedan är det bara att ta med den!

Visa alla fördelar

Mixa och ta med

Färska smoothies när som helst, var som helst

  • ProBlend-motor på 350 W

  • Bärbar Blend & Go-drickmugg

  • ProBlend-stjärnknivblad i rostfritt stål

  • Två hastighetsinställningar

  • Delar som kan maskindiskas

ProBlend-teknik för otroligt släta blandningar

ProBlend-teknik för otroligt släta blandningar

Krossa färska ingredienser med vår unika ProBlend-teknik. En slitstark motor på 350 watt, en hållbar Blend & Go-drickmugg och ett stjärnformat knivblad i rostfritt stål samverkar perfekt för att ge dig släta blandningar på några sekunder.

ProBlend-motor på 350 W för långvarig prestanda

ProBlend-motor på 350 W för långvarig prestanda

Mixa dina favoritsmoothies med en robust och slitstark motor som är perfekt för dagligt bruk.

ProBlend räfflad design för optimal cirkulation

ProBlend räfflad design för optimal cirkulation

Räfflor längs sidorna på den bärbara Blend & Go-drickmuggen leder maten tillbaka mot knivarna för slätare och jämnare mixning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

35

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

1

31/01/2026

Deutschland

Deutschland

Ein super toller Mixer ✨

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Philips Blend & Go 3000 Series Mini Smoothie Mixer – mit 350 W, abnehmbarem Messer, ist kompakt & spülmaschinenfest, mit ProBlend Technologie. ✨ #CapCut @influenster @Philips Home Living DACH #complimentary #BlendAndGoLife #SmoothieVibes #PhilipsKitchen

Den här recensionen skrevs för HR2670/00 Standmixer Blend & Go

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25/12/2025

Deutschland

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Kompakt, leistungsstark und sehr benutzerfreundlic

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Ich bin mit dem Philips Smoothiemaker Blend & Go wirklich sehr zufrieden. Das Gerät überzeugt schon beim ersten Eindruck durch sein schlichtes, modernes Design und die kompakte Größe, wodurch es kaum Platz in der Küche einnimmt. Die Handhabung ist extrem einfach und intuitiv – Zutaten einfüllen, Knopf drücken und schon ist der Smoothie fertig. Die Mixleistung ist sehr gut: Obst, Gemüse und sogar gefrorene Zutaten werden schnell und gleichmäßig zerkleinert. Die Lautstärke ist dabei absolut akzeptabel und nicht unangenehm laut. Besonders praktisch finde ich, dass der Mixbecher gleichzeitig als Trinkflasche genutzt werden kann – perfekt für unterwegs, ins Büro oder nach dem Sport. Auch die Reinigung ist unkompliziert, da sich die Teile leicht auseinandernehmen lassen. Insgesamt spart der Smoothiemaker viel Zeit im Alltag und macht die Zubereitung von frischen Smoothies schnell, einfach und bequem. Ein zuverlässiges Gerät, das ich gerne regelmäßig benutze und definitiv weiterempfehlen kann.

Den här recensionen skrevs för HR2670/00 Standmixer Blend & Go

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18/12/2025

Deutschland

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Einfach und schnell zu bedienen

[Diese Bewertung wurde im Rahmen einer Werbeaktion gesammelt.] Der größte Vorteil des Mixers ist zweifellos sein tragbarer Becher. Er ist sehr kompakt und findet selbst in der kleinsten Küche problemlos Platz. Das gesamte Gerät besteht aus hochwertigem Kunststoff und ist daher relativ leicht. Die Reinigung des Bechers kann mitunter etwas schwierig sein, da sich an den geriffelten Wänden leicht Kerne und Beerenschalen festsetzen. Was das Pürieren von Obst und Gemüse angeht, ist er für seine Größe und Leistung recht effektiv, allerdings auch relativ laut. Einstellungen und Bedienung sind kinderleicht.

Den här recensionen skrevs för HR2670/00 Standmixer Blend & Go

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