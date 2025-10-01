Söktermer

      Opal Blenders

      HR2670/01

      Färska smoothies när som helst, var som helst

      Gör varje dag till en smoothiedag med vår ultrakompakta Philips Blend & Go 3000 Series Blender. Gör släta drycker och shakes direkt i drickmuggen, sätt på det läckagesäkra locket och sedan är det bara att ta med den!

      Läs mer om produkten

      Färska smoothies när som helst, var som helst

      Mixa och ta med

      • ProBlend-motor på 350 W
      • Bärbar Blend & Go-drickmugg
      • ProBlend-stjärnknivblad i rostfritt stål
      • Två hastighetsinställningar
      • Delar som kan maskindiskas
      ProBlend-teknik för otroligt släta blandningar

      ProBlend-teknik för otroligt släta blandningar

      Krossa färska ingredienser med vår unika ProBlend-teknik. En slitstark motor på 350 watt, en hållbar Blend & Go-drickmugg och ett stjärnformat knivblad i rostfritt stål samverkar perfekt för att ge dig släta blandningar på några sekunder.

      ProBlend-motor på 350 W för långvarig prestanda

      ProBlend-motor på 350 W för långvarig prestanda

      Mixa dina favoritsmoothies med en robust och slitstark motor som är perfekt för dagligt bruk.

      ProBlend räfflad design för optimal cirkulation

      ProBlend räfflad design för optimal cirkulation

      Räfflor längs sidorna på den bärbara Blend & Go-drickmuggen leder maten tillbaka mot knivarna för slätare och jämnare mixning.

      Blend & Go-drickmugg för läckagefria smoothies

      Blend & Go-drickmugg för läckagefria smoothies

      Utformad för en hälsosam och aktiv livsstil. Mixa direkt i den hållbara och snygga drickmuggen på 600 ml. Ta sedan bort kniven, sätt på det läckagesäkra locket och ta med dig din smoothie.

      Knivskarpa ProBlend-knivar för otroligt släta mixningar

      Knivskarpa ProBlend-knivar för otroligt släta mixningar

      Drick nyttiga och silkeslena smoothies varje dag. ProBlend-knivar i rostfritt stål krossar och mixar alla ingredienser till perfektion.

      2 hastighetsinställningar för alla ingredienser

      2 hastighetsinställningar för alla ingredienser

      Två olika hastigheter klarar allt du väljer: låg för mjukare ingredienser och hög för hårda frukter och is.

      Löstagbara blad som är lätta att rengöra

      Löstagbara blad som är lätta att rengöra

      Knivenheten kan skruvas av och sköljas under kranen eller diskas i diskmaskin.

      Diskmaskinssäkra delar gör rengöringen enkel

      Diskmaskinssäkra delar gör rengöringen enkel

      De löstagbara delarna kan diskas i diskmaskin, vilket gör din dagliga rutin snabb och enkel.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Primärt material
        Plast
        Förprogrammerade inställningar
        2
        Funktioner
        Mixa
        Produkttyp
        Mixer
        Kapacitet, vattenbehållare
        Effektiv volym på 0,6 l (0,8 l max)
        Stabiliserande fötter
        Ja
        Gränssnitt
        Knapp
        Varmhållningsfunktion
        Nej
        Timer
        Nej
        Teknik
        ProBlend
        Inbyggd på/av-knapp
        Nej
        Justerbar termostat
        Nej
        Strömlampa
        Nej
        Delar som kan maskindiskas
        Ja
        Kapacitetsnivåindikator
        Ja
        Behållarens material
        Plast
        Bladets material
        Rostfritt stål
        BPA-fri
        Ja
        Pulsfunktion
        Nej
        Knivarna kan tas bort
        Ja
        Kan krossa is
        Ja
        Internetanslutning
        Nej
        Kompatibilitet med smart hem
        Nej
        Wi-Fi-intervall
        Nej
        Självrengöringsfunktion
        Nej

      • Tekniska specifikationer

        Effekt
        350 W
        Batteriprodukt
        Nej

      • Säkerhetsfunktion

        Temperaturindikator
        Nej
        Barnlås
        Nej

      • Hållbarhet

        Användarhandbok
        Ja

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Kina

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

