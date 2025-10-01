HR2670/01
Färska smoothies när som helst, var som helst
Gör varje dag till en smoothiedag med vår ultrakompakta Philips Blend & Go 3000 Series Blender. Gör släta drycker och shakes direkt i drickmuggen, sätt på det läckagesäkra locket och sedan är det bara att ta med den!Läs mer om produkten
Krossa färska ingredienser med vår unika ProBlend-teknik. En slitstark motor på 350 watt, en hållbar Blend & Go-drickmugg och ett stjärnformat knivblad i rostfritt stål samverkar perfekt för att ge dig släta blandningar på några sekunder.
Mixa dina favoritsmoothies med en robust och slitstark motor som är perfekt för dagligt bruk.
Räfflor längs sidorna på den bärbara Blend & Go-drickmuggen leder maten tillbaka mot knivarna för slätare och jämnare mixning.
Utformad för en hälsosam och aktiv livsstil. Mixa direkt i den hållbara och snygga drickmuggen på 600 ml. Ta sedan bort kniven, sätt på det läckagesäkra locket och ta med dig din smoothie.
Drick nyttiga och silkeslena smoothies varje dag. ProBlend-knivar i rostfritt stål krossar och mixar alla ingredienser till perfektion.
Två olika hastigheter klarar allt du väljer: låg för mjukare ingredienser och hög för hårda frukter och is.
Knivenheten kan skruvas av och sköljas under kranen eller diskas i diskmaskin.
De löstagbara delarna kan diskas i diskmaskin, vilket gör din dagliga rutin snabb och enkel.
