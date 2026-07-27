Färska smoothies när som helst, var som helst

Den här kompakta blendern drivs av ProBlend-teknik och har en motor på 350 W, 2 hållbara Blend & Go-drickmuggar och 4-stjärnigt knivblad i rostfritt stål som ger dig otroligt släta blandningar som du kan ta med dig överallt. Skaffa en egen och gör en smoothie varje dag!