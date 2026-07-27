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  • Färska smoothies när som helst, var som helst
  • Färska smoothies när som helst, var som helst
  • Färska smoothies när som helst, var som helst
  • Färska smoothies när som helst, var som helst
  • Färska smoothies när som helst, var som helst
  • Färska smoothies när som helst, var som helst
  • Färska smoothies när som helst, var som helst
  • Färska smoothies när som helst, var som helst
  • Färska smoothies när som helst, var som helst
  • Färska smoothies när som helst, var som helst

OpalBlenders

HR2672/00

Färska smoothies när som helst, var som helst
Den här kompakta blendern drivs av ProBlend-teknik och har en motor på 350 W, 2 hållbara Blend & Go-drickmuggar och 4-stjärnigt knivblad i rostfritt stål som ger dig otroligt släta blandningar som du kan ta med dig överallt. Skaffa en egen och gör en smoothie varje dag!
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Mixa och ta med

Färska smoothies när som helst, var som helst

  • ProBlend-motor på 350 W

  • Två hållbara ProBlend-drickmuggar

  • ProBlend-stjärnknivblad i rostfritt stål

  • Två hastighetsinställningar

  • Delar som kan maskindiskas

ProBlend-teknik för otroligt släta blandningar

ProBlend-teknik för otroligt släta blandningar

ProBlend-tekniken kombinerar en slitstark motor på 350 W, hållbara Blend & Go-drickmuggar och ett 4-stjärnigt knivblad i rostfritt stål för att ge dig otroligt släta blandningar på bara några sekunder.

ProBlend-motor på 350 W för långvarig prestanda

ProBlend-motor på 350 W för långvarig prestanda

Mixa dina favoritsmoothies med en robust och slitstark motor som är perfekt för dagligt bruk.

ProBlend-drickmuggar för optimal cirkulation

ProBlend-drickmuggar för optimal cirkulation

ProBlend-drickmuggens design med två räfflor gör att flödet med ingredienserna cirkulerar optimalt mot knivbladet under mixningen, vilket ger en slät blandning.

Tekniska specifikationer

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