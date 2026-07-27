Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
HR2672/00
ProBlend-motor på 350 W
Två hållbara ProBlend-drickmuggar
ProBlend-stjärnknivblad i rostfritt stål
Två hastighetsinställningar
Delar som kan maskindiskas
ProBlend-tekniken kombinerar en slitstark motor på 350 W, hållbara Blend & Go-drickmuggar och ett 4-stjärnigt knivblad i rostfritt stål för att ge dig otroligt släta blandningar på bara några sekunder.
Mixa dina favoritsmoothies med en robust och slitstark motor som är perfekt för dagligt bruk.
ProBlend-drickmuggens design med två räfflor gör att flödet med ingredienserna cirkulerar optimalt mot knivbladet under mixningen, vilket ger en slät blandning.
Recensioner