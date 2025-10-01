Söktermer

    Kraftfull elvisp för muffins och kakor varje dag.

      5000-serien Elvisp

      HR3739/00

      Övergripande klassificering / 5
      • Recensioner Recensioner

      Kraftfull elvisp för muffins och kakor varje dag.

      Med Philips elvisp kan du baka goda, fluffiga kakor och bröd till familjen. Luftiga, konformade vispar ger kortare visptid och jämn kaksmet. Den kraftfulla motorn på 400 W gör att du enkelt klarar även de tuffaste degar.

      Kraftfull elvisp för muffins och kakor varje dag.

      Ett oumbärligt köksredskap.

      • 400 Watt motoreffekt
      • 5 hastigheter + turbo för alla smeter och degar
      • 25 % snabbare jämfört med traditionella vispar
      • Delar som kan maskindiskas
      400 W motoreffekt även för de tuffaste degarna

      400 W motoreffekt även för de tuffaste degarna

      Den kraftfulla motorn på 400 W gör även de tuffaste degarna till en lätt match.

      5 hastigheter och turbofunktion för bättre prestanda

      5 hastigheter och turbofunktion för bättre prestanda

      Med flera hastigheter har du bästa möjliga kontroll när du vispar, medan turbofunktionen hjälper dig att enkelt blanda alla typer av smeter och degar.

      Vispar och degkrokar

      Vispar och degkrokar

      Baka alla slags bakverk tack vare specialtillbehören. Du kan baka ditt eget bröd hemma tack vare degkrokarna, och du kan göra vilken kaksmet du vill med de konformade visparna.

      Den konformade vispen presterar 25 % snabbare än traditionella vispar

      Den konformade vispen presterar 25 % snabbare än traditionella vispar

      Den unika konformade vispen vispar in mer luft för en luftig kaksmet

      Enkel vispmontering

      Enkel vispmontering

      Visparna är utformade med ett annat mönster i ena änden så att de kan sättas fast på ett enkelt och intuitivt sätt.

      Praktisk frigöringsknapp för visparna

      Praktisk frigöringsknapp för visparna

      Du kan låsa upp visparna eller degkrokarna med en enkel knapptryckning.

      Dina oumbärliga köksredskap

      Dina oumbärliga köksredskap

      Utforska resten av våra oumbärliga köksredskap och sätt ihop ditt eget köksset i samma design som garanterar lång livslängd.

      2 års garanti

      2 års garanti

      Som en extra trygghet levereras elvispen med två års garanti.

      Tekniska specifikationer

      • Allmänna specifikationer

        Primärt material
        Plast
        Sekundärt material
        Metall
        Förprogrammerade inställningar
        Nej
        Funktioner
        Vispa, knåda
        Produkttyp
        Elvisp
        Gränssnitt
        Vred
        Sladdlängd
        1,2
        Sladdförvaring
        Ja
        Timer
        Nej
        Inbyggd på/av-knapp
        Ja
        Justerbar termostat
        Nej
        Strömlampa
        Nej
        Delar som kan maskindiskas
        Nej
        Bladets material
        Rostfritt stål
        Varv per minut (RPM)
        1 150
        BPA-fri
        Ja
        Pulsfunktion
        Nej
        Knivarna kan tas bort
        Ja
        Kan krossa is
        Nej
        Kan mixa varma ingredienser
        Nej
        Receptbok
        Nej
        Ljudnivå (standard)
        Lc = 86 dB(A)
        Garanti
        2
        Kompatibel med torrfoder
        Nej
        Självrengöringsfunktion
        Nej

      • Tekniska specifikationer

        Effekt
        400 W
        Spänning
        230 V
        Frekvens
        50 Hz
        Antal i förpackningen
        1
        Batteriprodukt
        Nej
        Klassificering för energieffektivitet
        Nej

      • Kompatibilitet

        Tillbehör som medföljer 1
        Dubbel ballongvisp
        Tillbehör som medföljer 2
        Degkrok
        Relaterade tillbehör 1
        DFU
        Relaterade tillbehör 2
        Garantisedel

      • Säkerhetsfunktion

        Säkerhetscertifiering
        Ja

      • Vikt och mått

        Produktlängd
        9 cm
        Produktbredd
        19,4 cm
        Produkthöjd
        31,9 cm
        Produktvikt
        1,139 kg
        Förpackningens längd
        11 cm
        Förpackningens bredd
        21,2 cm
        Förpackningens höjd
        20,9 cm
        Förpackningens vikt
        1,46 kg

      • Hållbarhet

        Väska
        100 % återvunnet material
        Användarhandbok
        100 % återvunnet papper

      • Ursprungsland

        Producerad i
        Kina

      Badge-D2C

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

