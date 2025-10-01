Kraftfull elvisp för muffins och kakor varje dag.
Med Philips elvisp kan du baka goda, fluffiga kakor och bröd till familjen. Luftiga, konformade vispar ger kortare visptid och jämn kaksmet. Den kraftfulla motorn på 400 W gör att du enkelt klarar även de tuffaste degar.
Kraftfull elvisp för muffins och kakor varje dag. Ett oumbärligt köksredskap. 400 Watt motoreffekt 5 hastigheter + turbo för alla smeter och degar 25 % snabbare jämfört med traditionella vispar Delar som kan maskindiskas 400 W motoreffekt även för de tuffaste degarna
Den kraftfulla motorn på 400 W gör även de tuffaste degarna till en lätt match.
5 hastigheter och turbofunktion för bättre prestanda
Med flera hastigheter har du bästa möjliga kontroll när du vispar, medan turbofunktionen hjälper dig att enkelt blanda alla typer av smeter och degar.
Vispar och degkrokar
Baka alla slags bakverk tack vare specialtillbehören. Du kan baka ditt eget bröd hemma tack vare degkrokarna, och du kan göra vilken kaksmet du vill med de konformade visparna.
Den konformade vispen presterar 25 % snabbare än traditionella vispar
Den unika konformade vispen vispar in mer luft för en luftig kaksmet
Enkel vispmontering
Visparna är utformade med ett annat mönster i ena änden så att de kan sättas fast på ett enkelt och intuitivt sätt.
Praktisk frigöringsknapp för visparna
Du kan låsa upp visparna eller degkrokarna med en enkel knapptryckning.
Dina oumbärliga köksredskap
Utforska resten av våra oumbärliga köksredskap och sätt ihop ditt eget köksset i samma design som garanterar lång livslängd.
2 års garanti
Som en extra trygghet levereras elvispen med två års garanti.
Allmänna specifikationer
Primärt material
Plast Sekundärt material
Metall Förprogrammerade inställningar
Nej Funktioner
Vispa, knåda Produkttyp
Elvisp Gränssnitt
Vred Sladdlängd
1,2 Sladdförvaring
Ja Timer
Nej Inbyggd på/av-knapp
Ja Justerbar termostat
Nej Strömlampa
Nej Delar som kan maskindiskas
Nej Bladets material
Rostfritt stål Varv per minut (RPM)
1 150 BPA-fri
Ja Pulsfunktion
Nej Knivarna kan tas bort
Ja Kan krossa is
Nej Kan mixa varma ingredienser
Nej Receptbok
Nej Ljudnivå (standard)
Lc = 86 dB(A) Garanti
2 Kompatibel med torrfoder
Nej Självrengöringsfunktion
Nej
Tekniska specifikationer
Effekt
400 W Spänning
230 V Frekvens
50 Hz Antal i förpackningen
1 Batteriprodukt
Nej Klassificering för energieffektivitet
Nej
Kompatibilitet
Tillbehör som medföljer 1
Dubbel ballongvisp Tillbehör som medföljer 2
Degkrok Relaterade tillbehör 1
DFU Relaterade tillbehör 2
Garantisedel
Säkerhetsfunktion
Säkerhetscertifiering
Ja
Vikt och mått
Produktlängd
9 cm Produktbredd
19,4 cm Produkthöjd
31,9 cm Produktvikt
1,139 kg Förpackningens längd
11 cm Förpackningens bredd
21,2 cm Förpackningens höjd
20,9 cm Förpackningens vikt
1,46 kg
Hållbarhet
Väska
100 % återvunnet material Användarhandbok
100 % återvunnet papper
Ursprungsland
Producerad i
Kina
