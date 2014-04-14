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Utgått
HTB7255D/12
Njut av filmer och musik med perfekt ljud
Philips nya 3D-hemmabiosystem med Blu-ray HTB7255D 2.1 ger oöverträffad klarhet vid ljuduppspelning och en verkligt övertygande surroundljudupplevelse. Förbered dig på att förgylla dina favoritfilmer och din favoritmusik med nya dimensioner.
Förstärkare i klass D
CinemaPerfect HD
Inbyggt WiFi och Bluetooth®
500W
Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som artisten eller regissören avsett! Crystal Clear Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det är en actionfilm, en musikal eller liveframträdande – naturtroget, precist och utan distorsion. Philips hemmabiosystem med Crystal Clear Sound minimerar ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina öron.
Philips nya CinemaPerfect HD-motor erbjuder fyrdubbel full HD för den bästa videouppspelningen någonsin. Den intelligenta motorn skärper och reducerar buller som produceras när videon komprimeras till MPEG-format. Utöver förbättrad uppkonvertering producerar motorn skarpa och djupa bilder på skärmen.
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och bärbara datorer, inklusive iPod eller iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.
3.3
av 5
6
Recensioner
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Verifierad köpare
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Fördelar
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Nackdelar
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Datum för användning 2019-03-08
Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Datum för användning 2019-03-08
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