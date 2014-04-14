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Utgått

2.1-hemmabiosystem med 3D-Blu-ray

HTB7255D/12

3.3

| (6) Recensioner

Njut av filmer och musik med perfekt ljud

Philips nya 3D-hemmabiosystem med Blu-ray HTB7255D 2.1 ger oöverträffad klarhet vid ljuduppspelning och en verkligt övertygande surroundljudupplevelse. Förbered dig på att förgylla dina favoritfilmer och din favoritmusik med nya dimensioner.

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Besatt av ljud

Njut av filmer och musik med perfekt ljud

  • Förstärkare i klass D

  • CinemaPerfect HD

  • Inbyggt WiFi och Bluetooth®

  • 500W

Kristallklart ljud för fantastiskt klart och detaljrikt ljud

Kristallklart ljud för fantastiskt klart och detaljrikt ljud

Med Philips Crystal Clear Sound får du chansen att uppfatta varje detalj i ljudet precis så som artisten eller regissören avsett! Crystal Clear Sound återskapar ljudkällan – oavsett om det är en actionfilm, en musikal eller liveframträdande – naturtroget, precist och utan distorsion. Philips hemmabiosystem med Crystal Clear Sound minimerar ljudbearbetningen för att behålla ljudkällans renhet. Resultatet blir exaktare ljud i dina öron.

CinemaPerfect HD videouppspelning med ultrahög upplösning

CinemaPerfect HD videouppspelning med ultrahög upplösning

Philips nya CinemaPerfect HD-motor erbjuder fyrdubbel full HD för den bästa videouppspelningen någonsin. Den intelligenta motorn skärper och reducerar buller som produceras när videon komprimeras till MPEG-format. Utöver förbättrad uppkonvertering producerar motorn skarpa och djupa bilder på skärmen.

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Trådlös musikströmning via Bluetooth

Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till andra Bluetooth-enheter, så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik från alla smartphones, surfplattor och bärbara datorer, inklusive iPod eller iPhone, via en Bluetooth-aktiverad högtalare.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

6

Recensioner

5
2
1

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

08/03/2021

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Fördelar

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Nackdelar

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Datum för användning 2019-03-08

Den här recensionen skrevs för HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Datum för användning 2019-03-08

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