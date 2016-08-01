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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS3520/12

3.8

| (26) Recensioner

Besatt av ljud

Njut av bio hemma! Kraftfulla högtalare med baskanaler och HDMI 1080p-upplösning med HD ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse

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Kraftfullt bioljud med djup bas

Besatt av ljud

  • HDMI 1080p

Kraftfulla högtalare med baskanaler för fantastiskt ljud

Kraftfulla högtalare med baskanaler för fantastiskt ljud

Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II

Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

600 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

Tekniska specifikationer

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3.8

av 5

26

Recensioner

01/08/2016

Suomi

Suomi

Täydellinen kotiteatteri

En ole kovin montaa kotiteatteria päässyt testaamaan mutta tämä on omassa käytössä täydellinen. Bassoa löytyy niin paljon kuin elokuvissa kuuluu, kaiuttimet toistavat äänen kirkkaasti ja kone itsessään mahtuu hyvin minne sen haluaa laittaa ja on tyylikäs! Ollut käytössä jo useamman vuoden eli ei myöskään hajoa heti.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1-kotiteatteri

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1-kotiteatteri

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simply fantastic

Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1 Home theatre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1 Home theatre

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Simply fantastic

Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1 Home theatre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1 Home theatre

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