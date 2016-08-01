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Utgått
HTS3520/12
Besatt av ljud
Njut av bio hemma! Kraftfulla högtalare med baskanaler och HDMI 1080p-upplösning med HD ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse
HDMI 1080p
En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.
3.8
av 5
26
Recensioner
Juha88
01/08/2016
Suomi
Täydellinen kotiteatteri
En ole kovin montaa kotiteatteria päässyt testaamaan mutta tämä on omassa käytössä täydellinen. Bassoa löytyy niin paljon kuin elokuvissa kuuluu, kaiuttimet toistavat äänen kirkkaasti ja kone itsessään mahtuu hyvin minne sen haluaa laittaa ja on tyylikäs! Ollut käytössä jo useamman vuoden eli ei myöskään hajoa heti.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1-kotiteatteri
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1-kotiteatteri
ozzy2k12
15/07/2012
United Kingdom
Simply fantastic
Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1 Home theatre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1 Home theatre
Millie456
15/07/2012
United Kingdom
Simply fantastic
Easy to setup, would have preferred TOSLINK or Digital Optical Connections but still sounds awesome. Design is beautiful, stunning black and blends nicely with its surroundings. i do not like the fact that it doesn't save your settings when you turn it off overnight when its not in use. this is probably the only gripe I have. The BASS is LOUD!!!!!!!!!!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1 Home theatre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3520 5.1 Home theatre