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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS3531/12

3.5

| (8) Recensioner

Kraftfullt surroundljud

Njut av bio hemma! Få en ny dimension till din hemmabioupplevelse med blottade högtalarelement som ger kraftfullt surroundljud och DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-lika bilder.

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från kompakta högtalare

Kraftfullt surroundljud

  • DVD

300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

300 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

-

Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstrogna ledljud.

Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Blottade högtalarelement för kraftfullt ljud

Tekniska specifikationer

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3.5

av 5

8

Recensioner

10/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excelent Value for Money

Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home theatre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home theatre

11/09/2011

Deutschland

Deutschland

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

09/05/2014

Deutschland

Deutschland

top

für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home Entertainment-System

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