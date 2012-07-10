Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
HTS3531/12
Kraftfullt surroundljud
Njut av bio hemma! Få en ny dimension till din hemmabioupplevelse med blottade högtalarelement som ger kraftfullt surroundljud och DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-lika bilder.
DVD
-
Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstrogna ledljud.
3.5
av 5
8
Recensioner
DavidM
10/07/2012
United Kingdom
Excelent Value for Money
Easy to set up, good looking, excellent sound. Has HDMI and Digital Optical In which means I have surround sound from my PS3 and TV as well.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home theatre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home theatre
seeyaa
11/09/2011
Deutschland
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
thedlob
09/05/2014
Deutschland
top
für denn preis ein top Produkt. lief fast 2 Jahre durchgehend. nur neues gekauft für mehr leistung
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home Entertainment-System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3531 5.1 Home Entertainment-System