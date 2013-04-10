Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Filmiskt surroundljud
Njut av bio hemma! Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler och 1080p HDMI-upplösning med HD och Blu-ray Disc-uppspelning ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse.
Blu-ray
Visa YouTube-videor och Picasa-foton direkt på tv:n. Titta på den enorma samlingen av videor som finns online på en större skärm, utan att ens behöva starta datorn. Se bara till att din Blu-ray-spelare eller ditt hemmabiosystem är anslutet till internet, antingen trådlöst via Wi-Fi eller med en kabel till LAN-kontakten – sedan kan du luta dig tillbaka och avnjuta det bästa från YouTube och Picasa.
Kraftfulla högtalare med ett basreflexsystem och dubbla baskanaler som förstärker låga frekvenser och ger ett bergfast, djupt basljud. Du kommer att kunna höra det lägsta sorlet och det djupaste vrålet.
Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.
4.8
av 5
5
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Riesje76
10/04/2013
Nederland
Verifierad köpare
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema
Riesje76
10/04/2013
Nederland
dit product heeft goede eigenschappen
ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema
miep37
23/11/2012
Nederland
Super set
Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema
Du kan uppgradera för åtkomst till YouTube och Picasa på www.philips.com/support
Endast för Wi-Fi-förberedda modeller. Mer information finns i produktspecifikationerna.