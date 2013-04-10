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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS3551/12

4.8

| (5) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Filmiskt surroundljud

Njut av bio hemma! Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler och 1080p HDMI-upplösning med HD och Blu-ray Disc-uppspelning ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse.

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med Blu-ray

Filmiskt surroundljud

  • Blu-ray

Enkel åtkomst till dina favoriter av YouTube-videor och Picasa-foton

Enkel åtkomst till dina favoriter av YouTube-videor och Picasa-foton

Visa YouTube-videor och Picasa-foton direkt på tv:n. Titta på den enorma samlingen av videor som finns online på en större skärm, utan att ens behöva starta datorn. Se bara till att din Blu-ray-spelare eller ditt hemmabiosystem är anslutet till internet, antingen trådlöst via Wi-Fi eller med en kabel till LAN-kontakten – sedan kan du luta dig tillbaka och avnjuta det bästa från YouTube och Picasa.

Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler för fantastiskt ljud

Kraftfulla högtalare med dubbla baskanaler för fantastiskt ljud

Kraftfulla högtalare med ett basreflexsystem och dubbla baskanaler som förstärker låga frekvenser och ger ett bergfast, djupt basljud. Du kommer att kunna höra det lägsta sorlet och det djupaste vrålet.

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.8

av 5

5

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

10/04/2013

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema

10/04/2013

Nederland

Nederland

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema

23/11/2012

Nederland

Nederland

Super set

Goed geluid! Makkelijk aan te sluiten en heel veel mogelijkheden zoals YouTube. Ben er echt tevreden over. Zeker over het warme geluid, gaat lekker hard zonder te vervormen. Goede prijs kwaliteit verhouding. Ook de draden zijn lekker lang.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS3551 5.1 home cinema

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Du kan uppgradera för åtkomst till YouTube och Picasa på www.philips.com/support

  2. Endast för Wi-Fi-förberedda modeller. Mer information finns i produktspecifikationerna.