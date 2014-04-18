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Utgått
HTS5580/12
Besatt av ljud
Med det här digitala systemet får du ett enastående surroundljud och en biolik filmupplevelse i hemmet. Du kan spela upp många olika format från alla typer av skivor och från bärbara mediespelare och USB-minnen.
3D-vinklade högtalare
Blu-ray 3D-uppspelning
Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.
Med 3D-vinklade högtalare riktas ljudet inte bara framåt utan även åt sidorna, vilket skapar ett bredare lyssnarspektrum och ger ett omslutande biosurroundljud.
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3.4
av 5
10
Recensioner
earby
18/04/2014
Deutschland
Super Klang und gute 3D-Funktion
Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
cricri76
17/10/2011
France
trés bon
qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes
Fredi1970
16/07/2013
Österreich
tolles Klangerlebnis
Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5580 5.1 Home Entertainment-System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5580 5.1 Home Entertainment-System