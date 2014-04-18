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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS5580/12

3.4

| (10) Recensioner

Besatt av ljud

Med det här digitala systemet får du ett enastående surroundljud och en biolik filmupplevelse i hemmet. Du kan spela upp många olika format från alla typer av skivor och från bärbara mediespelare och USB-minnen.

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Äkta bioupplevelse med jämnt ljud

Besatt av ljud

  • 3D-vinklade högtalare

  • Blu-ray 3D-uppspelning

Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

3D-vinklade högtalare sprider ljudet jämnt i rummet

3D-vinklade högtalare sprider ljudet jämnt i rummet

Med 3D-vinklade högtalare riktas ljudet inte bara framåt utan även åt sidorna, vilket skapar ett bredare lyssnarspektrum och ger ett omslutande biosurroundljud.

1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

-

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.4

av 5

10

Recensioner

2

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

Super Klang und gute 3D-Funktion

Wie von Philips nicht anders erwartet, wieder mal ein Meisterstück in Sachen Klangqualität. Die 3D-Übertragung auf den passenden Fernseher funktioniert ebenso ausgezeichnet Mit dem optionalen RWS-System werden die Rücklautsprecher ohne Kabelsalat angesteuert und auch das funktioniert seit drei Jahren ohne Probleme.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

17/10/2011

France

France

trés bon

qualité sonore remarquable,prise usb pour disque dur, hdmi.le seul petit bémol,la télécommande pas évidente à utiliser on se mélange dans les différents menus.et pourquoi ne pas avoir fait 4 colonnes pour les enceintes satéllites?

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5580 Home Cinéma 5 enceintes

16/07/2013

Österreich

Österreich

tolles Klangerlebnis

Produkt kann weiterempfohlen werden, da das Preis - Leistung - Verhältnis in Ordnung ist; ich würde das Produkt jederzeit wieder kaufen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5580 5.1 Home Entertainment-System

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