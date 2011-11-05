Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
HTS5590/12
Besatt av ljud
Maximera din hemmabioljudupplevelse med dynamiska 3D-vinklade högtalare! Spela upp din favoritunderhållning, inklusive Blu-ray, på den innovativa 5000-hemmabioserien från Philips
3D-vinklade högtalare
Blu-ray 3D-uppspelning
Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.
Med 3D-vinklade högtalare riktas ljudet inte bara framåt utan även åt sidorna, vilket skapar ett bredare lyssnarspektrum och ger ett omslutande biosurroundljud.
-
3.7
av 5
11
Recensioner
Pticius
05/11/2011
United Kingdom
Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy
Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home theater
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home theater
Tortyhh
03/05/2014
Deutschland
Wow einfach nur super
Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
ffSN
21/04/2014
Deutschland
Top, sehr zu empfehlen.
Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home Entertainment-System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home Entertainment-System