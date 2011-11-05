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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS5590/12

3.7

| (11) Recensioner

Besatt av ljud

Maximera din hemmabioljudupplevelse med dynamiska 3D-vinklade högtalare! Spela upp din favoritunderhållning, inklusive Blu-ray, på den innovativa 5000-hemmabioserien från Philips

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Äkta bioupplevelse med jämnt ljud

Besatt av ljud

  • 3D-vinklade högtalare

  • Blu-ray 3D-uppspelning

Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

3D-vinklade högtalare sprider ljudet jämnt i rummet

3D-vinklade högtalare sprider ljudet jämnt i rummet

Med 3D-vinklade högtalare riktas ljudet inte bara framåt utan även åt sidorna, vilket skapar ett bredare lyssnarspektrum och ger ett omslutande biosurroundljud.

1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

1 000 W RMS-effekt ger ett fantastiskt ljud för filmer och musik

-

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

11

Recensioner

05/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Good product at affordable price. A bit dissapointing that ventilator is sopmetimes noicy

Good product at affordable price. Excellent sound quality - more than sufficient for home use, no complaints on other features (video playback, radio) Well integrates with Phillips TV family, good & simple controls. A bit dissapointing that ventilator is sometimes noicy... seems that it will have to be replaced soon :-(

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home theater

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home theater

03/05/2014

Deutschland

Deutschland

Wow einfach nur super

Seit mehr als 2 Jahren habe ich nun das Heimkinosystem von Philips super klang super Bass lädt Blurays und 3D Filme schnell .Für mich gibt es nichts anderes außer Philips egal welche Technik

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

21/04/2014

Deutschland

Deutschland

Top, sehr zu empfehlen.

Alle Geräte kann ich mit einer Fernbedienung steuern. Top Klang und sehr gute 3D Wiedergabe von Blue Ray. Radio Empfang sehr gut.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS5590 5.1 Home Entertainment-System

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.