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Utgått

5.1-hemmabiosystem

HTS7540/12

3.9

| (7) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Njut av bio hemma

Det här systemet ger HD-bild och surroundljud i en elegant design med högkvalitativ aluminiumyta. Högtalarna ger naturtroget surroundljud för en sann hemmabioupplevelse.

Visa alla fördelar

med Blu-ray Disc-uppspelning

Njut av bio hemma

  • Blu-ray Disc-uppspelning

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.

DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas

DoubleBASS-teknik för fylligare och djupare bas

DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste bastonerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwooferns ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.

Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p

Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud ­ så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

7

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

2
1

28/01/2014

France

France

très bon produit

contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes

15/05/2012

España

España

Tiene un sonido espectacular

Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1

10/10/2011

Nederland

Nederland

Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.

Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7540 5.1 home cinema

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HTS7540 5.1 home cinema

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