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Utgått
Njut av bio hemma
Det här systemet ger HD-bild och surroundljud i en elegant design med högkvalitativ aluminiumyta. Högtalarna ger naturtroget surroundljud för en sann hemmabioupplevelse.
Blu-ray Disc-uppspelning
Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.
DoubleBASS gör att du kan höra även de allra djupaste bastonerna. Tekniken fångar lågfrekventa basljud och återskapar dem inom subwooferns ljudintervall, vilket ger ett mäktigare och snyggare ljud och bidrar till en fullständig ljudupplevelse utan kompromisser.
Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta data och bilder med en upplösning på 1920 x 1080, som är definitionen för fullständigt högupplösta bilder. Scener verkar få liv när detaljerna framträder lika tydligt som i verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna blir kristallklara. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud så att ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör det möjligt att införliva en mängd interaktiva funktioner. Smidig navigering under uppspelning och andra funktioner, till exempel popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt ny dimension.
3.9
av 5
7
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
gabetmel
28/01/2014
France
très bon produit
contrairement a l avis au dessus moi aucun soucis pas de bruits pas de soucis de réglage de l audio pour moi se produit est genial rien a dire
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7540 Home Cinéma 5 enceintes
Jhonnybegoode
15/05/2012
España
Tiene un sonido espectacular
Este producto es muy completo para su ajustado precio, es un excelente sistema de cine en casa, con una calidad de imagen muy buena y un sonido espectacular.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7540 Sistema de cine en casa 5.1
RickH244
10/10/2011
Nederland
Een mooi systeem met goede geluidskwaliteit.
Nu enkele weken dit systeem in huis. Geweldige geluidskwaliteit, heel veel aansluitingen zodat het geluid van gamesconsoles, computers, UPC box e.d. allemaal aangesloten kunnen worden om continu te genieten van surround sound. Prettig in gebruik zonder handleiding voor iemand met gevoel voor dit soort electronica. Voor mensen met minder kennis van dit soort apparatuur zal de handleiding toereikend zijn. Enige minpunt is dat de USB aansluiting om mediabestanden van een USB opslagapparaat af te spelen enkel de FAT32 bestandsindeling herkent. Afspelen van HD films (>4GB grootte) dus niet mogelijk is. Hopelijk wordt dit in een toekomstige firmware update veranderd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7540 5.1 home cinema
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HTS7540 5.1 home cinema