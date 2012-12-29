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Utgått

Philips Fidelio SoundHub2.1-hemmabiosystem

HTS9241/12

4.1

| (81) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten

Skarpa ljuddetaljer som får dig att tappa andan

Upptäck kristallklart ljud med det nya SoundHub-hemmabiosystemet HTS9241. Tweeterhögtalarna i titan ger otrolig klarhet i varje ljuddetalj, så nu kan du uppleva dina favoritfilmer och din favoritmusik så som det är meningen.

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Besatt av ljud

Skarpa ljuddetaljer som får dig att tappa andan

  • 3D Blu-ray

  • Tweeterhögtalare i titan

Tweeterhögtalare i titan för störningsfritt ljud med fantastisk klarhet

Tweeterhögtalare i titan för störningsfritt ljud med fantastisk klarhet

Titantweetrarna är mycket stabila och lätta för ett garanterat störningsfritt ljud. Deras otroliga förmåga att reducera störningar och resonans över hela frekvensintervallet garanterar superb klarhet i alla ljuddetaljer.

Premium Class D-förstärkare som bevarar alla ljuddetaljer

Premium Class D-förstärkare som bevarar alla ljuddetaljer

Philips Premium Class-D-förstärkare har utformats för att bevara den ursprungliga ljudkällan för en exaktare ljudsignal, vilket gör att akustiska detaljer i musik och filmer återges precis som artisten eller regissören avsåg att de skulle.

Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse

Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

81

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

29/12/2012

United Kingdom

United Kingdom

Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system

Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

08/11/2011

United Kingdom

United Kingdom

Never seen anything like this

This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre

18/04/2014

Deutschland

Deutschland

dieses Produkt kann ich nur empfehlen

Super klarer sound, schnelle und einfache Bedienung, sehen auch super aus

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-apparater från Philips.

  2. Du kan se om Video on Demand är tillgänglig i ditt land på www.philips.com/blu-ray.