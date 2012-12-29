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Utgått
Skarpa ljuddetaljer som får dig att tappa andan
Upptäck kristallklart ljud med det nya SoundHub-hemmabiosystemet HTS9241. Tweeterhögtalarna i titan ger otrolig klarhet i varje ljuddetalj, så nu kan du uppleva dina favoritfilmer och din favoritmusik så som det är meningen.
3D Blu-ray
Tweeterhögtalare i titan
Titantweetrarna är mycket stabila och lätta för ett garanterat störningsfritt ljud. Deras otroliga förmåga att reducera störningar och resonans över hela frekvensintervallet garanterar superb klarhet i alla ljuddetaljer.
Philips Premium Class-D-förstärkare har utformats för att bevara den ursprungliga ljudkällan för en exaktare ljudsignal, vilket gör att akustiska detaljer i musik och filmer återges precis som artisten eller regissören avsåg att de skulle.
Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.
4.1
av 5
81
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Ys78
29/12/2012
United Kingdom
Excellent, everything u would want in a theatre/gaming sound system
Good solid build. Easy to use features. iPod dock is brilliant and the sound is great
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
ukmas78
08/11/2011
United Kingdom
Never seen anything like this
This is amazing, cant be better, the sound is amazing and very simple but clasic design. am loving it
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home theatre
Nancy
18/04/2014
Deutschland
dieses Produkt kann ich nur empfehlen
Super klarer sound, schnelle und einfache Bedienung, sehen auch super aus
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för SoundHub HTS9241 2.1 Home Entertainment
Hemmabiosystemet kan även kombineras med alla andra TV-apparater från Philips.
Du kan se om Video on Demand är tillgänglig i ditt land på www.philips.com/blu-ray.