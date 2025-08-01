HX6056/88
Borsthuvudet för känsliga tänder
Borsta bort plack försiktigt men effektivt med det här borsthuvudet för känsliga tänder från Philips Sonicare. Borsthuvudet gör att plackborttagningen känns enkel samtidigt som det är skonsamt mot tänder och tandkött. En enastående daglig rengöring.Läs mer om produkten
6-pack borsthuvuden
Grundlig rengöring kan fortfarande vara skonsam mot känsliga tänder och känsligt tandkött. Det här borsthuvudet har en unik design med långa, tunna och otroligt mjuka borststrån som gör varje borsttag skonsamt.
Med fler än 3 000 tätt sittande borststrån hjälper det här borsthuvudet dig att ta bort upp till tio gånger mer plack än en manuell tandborste – även på svåråtkomliga ställen.
Upplev den renhet som valts av miljontals personer. Philips Sonicare-tandborstar rengör skonsamt men effektivt och tar hand om dina tänder och ditt tandkött med upp till 62 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Alla Philips Sonicare-borsthuvuden är noggrant utformade och kliniskt testade. Så du kan vara säker på att de uppfyller högsta standard när det gäller kvalitet, säkerhet och prestanda.
Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månader? Tandvårdspersonal rekommenderar att du byter borsthuvud regelbundet, och det är därför Philips Sonicare-tandborstar har BrushSync-teknik. Den registrerar hur ofta och hur hårt du borstar och påminner dig sedan om att byta ut borsthuvudet när det är dags för ett nytt.
Det här borsthuvudet är kompatibelt med alla Philips Sonicare-eltandborstar.** Klicka bara på eller av det för enkel rengöring och byte.
Vi arbetar med att minska användningen av fossilbaserad plast i våra produkter. Därför är 70 % av plasten i den här borsten biobaserad.***
Alla våra borsthuvuden levereras i en pappersbaserad förpackning som kan återvinnas där så är möjligt.
