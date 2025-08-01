Söktermer

      Philips Sonicare Sensitive 6-pack borsthuvuden

      HX6056/88

      Övergripande klassificering / 5
      Borsthuvudet för känsliga tänder

      Borsta bort plack försiktigt men effektivt med det här borsthuvudet för känsliga tänder från Philips Sonicare. Borsthuvudet gör att plackborttagningen känns enkel samtidigt som det är skonsamt mot tänder och tandkött. En enastående daglig rengöring.

      Läs mer om produkten

      Skonsam men ändå effektiv rengöring för känsliga tänder

      • Skonsam men effektiv rengöring
      • Tar bort 10 gånger mer plack*
      • Extra mjuk
      • 6-pack
      Skonsam men noggrann rengöring för känsliga tänder och tandkött

      Grundlig rengöring kan fortfarande vara skonsam mot känsliga tänder och känsligt tandkött. Det här borsthuvudet har en unik design med långa, tunna och otroligt mjuka borststrån som gör varje borsttag skonsamt.

      Tar bort upp till tio gånger mer plack på svåråtkomliga ställen*

      Med fler än 3 000 tätt sittande borststrån hjälper det här borsthuvudet dig att ta bort upp till tio gånger mer plack än en manuell tandborste – även på svåråtkomliga ställen.

      Beprövad Sonicare-teknik

      Upplev den renhet som valts av miljontals personer. Philips Sonicare-tandborstar rengör skonsamt men effektivt och tar hand om dina tänder och ditt tandkött med upp till 62 000 borströrelser. Sonicare Fluid Action hjälper borststråna att rengöra genom att pressa vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

      Har bevisats leverera effektiv munvård

      Har bevisats leverera effektiv munvård

      Alla Philips Sonicare-borsthuvuden är noggrant utformade och kliniskt testade. Så du kan vara säker på att de uppfyller högsta standard när det gäller kvalitet, säkerhet och prestanda.

      Fortsätt borsta med BrushSync-påminnelser

      Fortsätt borsta med BrushSync-påminnelser

      Visste du att borsthuvuden blir mindre effektiva efter tre månader? Tandvårdspersonal rekommenderar att du byter borsthuvud regelbundet, och det är därför Philips Sonicare-tandborstar har BrushSync-teknik. Den registrerar hur ofta och hur hårt du borstar och påminner dig sedan om att byta ut borsthuvudet när det är dags för ett nytt.

      Passar alla Philips Sonicare-handtag med klickfäste

      Passar alla Philips Sonicare-handtag med klickfäste

      Det här borsthuvudet är kompatibelt med alla Philips Sonicare-eltandborstar.** Klicka bara på eller av det för enkel rengöring och byte.

      Gjord med 70 % biobaserad plast

      Gjord med 70 % biobaserad plast

      Vi arbetar med att minska användningen av fossilbaserad plast i våra produkter. Därför är 70 % av plasten i den här borsten biobaserad.***

      Pappersbaserad återvinningsbar förpackning

      Pappersbaserad återvinningsbar förpackning

      Alla våra borsthuvuden levereras i en pappersbaserad förpackning som kan återvinnas där så är möjligt.

      Tekniska specifikationer

      • Design och finish

        Färg
        Svart
        Borsthårdhet
        Extra mjuk
        Påminnelseborststrån
        Blå borstfärg bleks
        Storlek
        Standard
        Smart borsthuvudsidentifiering
        Ja

      • Kompatibilitet

        Borsthuvudsystem
        Klickfäste
        Inte lämpliga för
        Philips One
        Kompatibla tandborstar
        Philips Sonicare

      • Medföljande tillbehör

        Borsthuvuden
        6 S2 Sensitive

      • Kvalitet och prestanda

        Byte
        Var tredje månad
        Testad
        för optimal användning
        Tillverkad i
        Tyskland
        Fördelar
        Skonsam rengöring

      Få support för den här produkten

      Hitta produkttips, vanliga frågor, användarhandböcker och information om säkerhet och efterlevnad.

      • än med en vanlig tandborste.
      • * Inte kompatibelt med Philips One-handtag.
      • ** Tilldelat plasten på borsthuvudet på massbalansbas.

