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Utgått

Ultinon Pro3021LED strålkastarlampor

LUM11362U3021X2

11362U3021

11362U3021X2

3.8
| (256) Recensioner
Visa vägen framåt med LED-belysning
Philips LED-strålkastarlampor** är utformade för att tillhandahålla enastående värde, behaglig belysning och tillförlitliga prestanda. De här lamporna är byggda för att vara länge och installeras enkelt och är den perfekta uppgraderingen från halogen- till LED-teknik.
Visa alla fördelar

Snygg LED-belysning som är enkel att montera

Visa vägen framåt med LED-belysning

  • Upp till 100 % mer ljusstyrka*

  • Kallvitt ljus på 6 000 K

  • LED-lampor med längre livslängd

  • HL [~H11], terrängkörning

Kallvitt ljus av hög kvalitet

Uppgradera bilstrålkastarna med Philips Ultinon Pro3021 LED-lampor för ett modernt, kallvitt ljus. De här suveräna lamporna har kraftfulla LED-chip med en färgtemperatur på 6 000 Kelvin och är utformade för maximal körkomfort. Upptäck hinder snabbare och kör säkrare utan att blända andra trafikanter. Få både prestanda och stil med våra Philips Ultinon Pro3021 LED-lampor.

Lampor med lång livslängd

Rätt LED-lampa är en kvalitetslampa som håller längre. Philips Ultinon Pro3021-lampor har en hållbar design med ett högpresterande kylelement som avleder värme från lampans viktiga komponenter. De har en livslängd på upp till 2 000 timmar, vilket kan vara så mycket som fyra gånger längre än de halogenlampor de ersätter***.

Enkel installation

Optimerad LED-lampstorlek är avgörande eftersom viss optik kan vara mycket liten. Även om andra LED-uppgraderingslösningar på marknaden kan ha en extern drivenhet, erbjuder Philips Ultinon Pro3021 LED en integrerad drivenhet som gör installationen snabbare och smidigare. Den kompakta designen passar ett bredare utbud av bilmodeller och kan enkelt installeras av specialmekaniker. Gör den förändring du behöver! Följ steg-för-steg-instruktionsguiden här**** och den vägledande kompatibilitetslistan här*****.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

256

Recensioner

28/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kanon lampa men olaglig på bil

Det ända tråkiga med lamporna är att dom är olagliga jag fick en 2a på besiktningen och var tvungen att sätta tillbaka originalet halogen.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11972U2500CX Strålkastarlampa för bil

01/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Kom ut ur mörkret.

Skillnaden är stor emot original H7 . Ser nu vägen mycket bra på halvljus.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

Den här recensionen skrevs för Ultinon Pro6000 Standard 11972U60SX2 Strålkastarlampa för bil

28/11/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Nöjd

Fungerar jättebra. Mycket ljus för pengarna. Lätt att montera.

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

Den här recensionen skrevs för Ultinon Access 11342U2500CX Snabb och enkel montering

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med lägsta lagstadgade standard för halogenlampor.

  2. Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-uppgraderingslampor överensstämmer med gällande lokala regelverk. Lamporna får inte användas på allmänna vägar

  3. Du hittar mer information på Philips.com/AutomotiveSupport

  4. Finns på Philips.com/LEDcompatibility-check

  5. Besök philips.com/LED-bulbs