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Utgått

Klassiskt mikroljudsystem

MC147/12

4.6

| (12) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Ställ in dig på ett suveränt ljud i ett förvånansvärt kompakt utförande. Med Philips klassiska mikromusiksystem blir ditt hem snyggare och din musikupplevelse rikare. Tryck bara på uppspelningsknappen och njut av ett dynamiskt basljud som fyller hela rummet.

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Slappna av med fantastisk musik

Besatt av ljud

  • Kassett

Spela CD, CD-R och CD-RW

Spela CD, CD-R och CD-RW

Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger, och de kan användas i kompatibla CD-spelare.

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

Kassettdäck med autostopp

Kassettdäck med autostopp

0

Tekniska specifikationer

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4.6

av 5

12

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

2
1

16/08/2025

United Kingdom

United Kingdom

Great Hifi

This Micro HI-FI Come's Equiped with great speakers a cassette player that records radio am/fm cd Player and Audio in its a brilliant system Sound quality is tip top. Could,nt be happier thanks phillips love this Brand,

Fördelar

Cassette player Dynamic Bass Boost Radio CD Player Speakers Are Great Quality

Nackdelar

None Whatsoever

Den här recensionen skrevs för MC147 Micro Hi-Fi System

Datum för användning 2025-07-16

Den här recensionen skrevs för MC147 Micro Hi-Fi System

Datum för användning 2025-07-16

05/03/2014

United Kingdom

United Kingdom

Brilliant for the price

I bought this as a cheap alternative for my broken down mini hi-fi. Just a temporary purchase. It is brilliant and serves all my needs and I will not be purchasing anything else to replace it. Excellent bass (DBB), good because I can play my old tapes, the AUX has allowed me to connect my separate cd player, the auto radio tuning is excellent with easy pre-sets. Playing through my own speakers the sound is perfect. The remote control is compact and simple to use. Perfect fitting for size where I wanted it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MC147 Micro Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MC147 Micro Hi-Fi System

09/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Top marks

My micro system is "just the job" I think.It's compact,looks good and more importantly sounds good.I also got it for a bargain price. Overall I am very pleased with it and would recommend it to anyone.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MC147 Micro Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MC147 Micro Hi-Fi System

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