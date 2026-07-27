Spela upp DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW – alla spelas upp på spelaren. I DivX® Ultra kombineras DivX®-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat. CD-RW är ett förkortat skrivsätt för en CD-enhet som hanterar det vanliga omskrivningsbara CD-formatet.