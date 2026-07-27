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Utgått
MCD170/12
DVD-uppspelning
USB Direct
Kompakt design
Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW – alla spelas upp på spelaren. I DivX® Ultra kombineras DivX®-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat. CD-RW är ett förkortat skrivsätt för en CD-enhet som hanterar det vanliga omskrivningsbara CD-formatet.
Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.
Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med snabbvalskanaler kan du snabbt komma åt dina favoritradiokanaler utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
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