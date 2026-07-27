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  • Titta på DVD-filmer med fantastiskt ljud
  • Titta på DVD-filmer med fantastiskt ljud
  • Titta på DVD-filmer med fantastiskt ljud
  • Titta på DVD-filmer med fantastiskt ljud
  • Titta på DVD-filmer med fantastiskt ljud
  • Titta på DVD-filmer med fantastiskt ljud

Utgått

Mikrosystem med DVD-spelare

MCD170/12

Titta på DVD-filmer med fantastiskt ljud
Nu kan du verkligen uppleva samma ljud och bild som på bio i ditt vardagsrum! Det snygga DVD-mikrosystemet MCD170 har Dynamic Bass Boost för djupt och fylligt basljud.
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Titta på DVD-filmer med fantastiskt ljud

  • DVD-uppspelning

  • USB Direct

  • Kompakt design

Spela upp DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Spela upp DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD och CD-RW – alla spelas upp på spelaren. I DivX® Ultra kombineras DivX®-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning, flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat. CD-RW är ett förkortat skrivsätt för en CD-enhet som hanterar det vanliga omskrivningsbara CD-formatet.

Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Digital FM-mottagare för förinställning av upp till 20 kanaler

Digital FM-mottagare för förinställning av upp till 20 kanaler

Med digital FM-radio får du ytterligare musikalternativ till din musiksamling på ljudsystemet från Philips. Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med snabbvalskanaler kan du snabbt komma åt dina favoritradiokanaler utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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