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Utgått

Mikrosystem med DVD-spelare

MCD179/12

3

| (2) Recensioner

Förvandla valfritt rum till en biograf

MCD179 DVD-mikrosystem är allt du behöver för en bioupplevelse hemma. Med 2.1-högtalarsystem och Dolby Digital för omslutande ljud, plus Progressive Scan för optimerade bilder får du en verklig ljud- och bildupplevelse.

Visa alla fördelar

med 2.1-högtalare

Förvandla valfritt rum till en biograf

  • 2.1

  • DivX-uppspelning

  • komponentdesign

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

DBB (Dynamic Bass Boost) för djupare och bättre ljud

Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.

USB Direct för musikuppspelning och fotovisning

USB Direct för musikuppspelning och fotovisning

Anslut bara din USB-enhet till systemet och dela din lagrade digitala musik och foton med familj och vänner.

Eleganta högtalare i träfinish

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.0

av 5

2

Recensioner

5
3
1

31/08/2011

Nederland

Nederland

Zeer tevreden

gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD179 DVD Micro Theatre

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD179 DVD Micro Theatre

10/02/2013

France

France

probleme lecture USB

Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.

Den här recensionen skrevs för MCD179 Microchaîne DVD

Den här recensionen skrevs för MCD179 Microchaîne DVD

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