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Utgått
MCD179/12
Förvandla valfritt rum till en biograf
MCD179 DVD-mikrosystem är allt du behöver för en bioupplevelse hemma. Med 2.1-högtalarsystem och Dolby Digital för omslutande ljud, plus Progressive Scan för optimerade bilder får du en verklig ljud- och bildupplevelse.
2.1
DivX-uppspelning
komponentdesign
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Anslut bara din USB-enhet till systemet och dela din lagrade digitala musik och foton med familj och vänner.
3.0
av 5
2
Recensioner
Franckie
31/08/2011
Nederland
Zeer tevreden
gemakkelijk in gebruik,disign look is mooi strak en zakelijk.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD179 DVD Micro Theatre
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD179 DVD Micro Theatre
flo91
10/02/2013
France
probleme lecture USB
Gros probleme de lecture des supports usb (clef disque dur externe etc.. lecture du nom du fichier limite a 8 carateres consequence on doit renommer tous le nom de fichier. probleme de reconnaissance des support USB probleme pour basculer d un dossier a l autre. ne lis pas les MP4 Certain .avi ne sont pas gere pas de possibilite de mise a jour qualite reception FM mediocre.
Den här recensionen skrevs för MCD179 Microchaîne DVD
Den här recensionen skrevs för MCD179 Microchaîne DVD