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Utgått
Besatt av ljud
Du är sugen på det senaste och häftigaste – nu är det dags att bekanta dig med Philips klassiska 2-i-1-DVD-mikrosystem med DVD-, WMA-CD- och MP3-CD-uppspelning. Koppla av till dina älsklingsfilmer och din favoritmusik.
100 W
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
Många väckarklockor har olika larmalternativ. Med den här klockradion från Philips kan du vakna till radio eller en traditionell larmsignal. Med insomningstimern kan du programmera tidslängden för musiken så att den sammanfaller med hur länge det normalt tar för dig att somna. Oavsett vilka krav du har på en väckarklocka, om du vill ha larmsignal med en stadig ton eller om du vill lyssna på musik när du ska somna, har den här allt.
Anslut bara din USB-enhet till systemet och dela din lagrade digitala musik och foton med familj och vänner.
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3.8
av 5
8
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
PeterK
25/03/2010
Nederland
perfecte set voor slaap-/kinderkamer
Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren
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Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
revigo
30/12/2018
België
mooi compact en goed systeem
Na bijna 10 jaar nog steeds tevreden, gebruik het tegenwoordig wel veel minder. Makkelijke bediening, kan snel over van radio naar CD naar DVD of aux.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ignatius10
13/06/2013
Nederland
Product is prima
Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem