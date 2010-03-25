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Utgått

Klassiskt DVD-mikrosystem

MCD395/12

3.8

| (8) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

Besatt av ljud

Du är sugen på det senaste och häftigaste – nu är det dags att bekanta dig med Philips klassiska 2-i-1-DVD-mikrosystem med DVD-, WMA-CD- och MP3-CD-uppspelning. Koppla av till dina älsklingsfilmer och din favoritmusik.

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Slappna av med fantastisk musik och film

Besatt av ljud

  • 100 W

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – Jazz, Rock, Pop och Classic – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att automatiskt justera ljudbalansen och förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Väcknings- och insomningsfunktion

Väcknings- och insomningsfunktion

Många väckarklockor har olika larmalternativ. Med den här klockradion från Philips kan du vakna till radio eller en traditionell larmsignal. Med insomningstimern kan du programmera tidslängden för musiken så att den sammanfaller med hur länge det normalt tar för dig att somna. Oavsett vilka krav du har på en väckarklocka, om du vill ha larmsignal med en stadig ton eller om du vill lyssna på musik när du ska somna, har den här allt.

USB Direct för musikuppspelning och fotovisning

USB Direct för musikuppspelning och fotovisning

Anslut bara din USB-enhet till systemet och dela din lagrade digitala musik och foton med familj och vänner.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

8

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

3
2

25/03/2010

Nederland

Nederland

perfecte set voor slaap-/kinderkamer

Een micro set die aan alle verwachtingen voldoet, makkelijk aan te sluiten, prima geluid en heel gebruiksvriendelijk. Ideaal voor op slaapkamer of kinderkamer waarbij prima CDs en DVD kunnen worden afgespeeld. Geluid en beeld zijn prima, echt value for money, zeker met de recente prijsverlaging. Ook voor jeugd heel leuk om MP3 of MP4 speler op aan te sluiten en favoriete muziek te beluisteren

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

30/12/2018

België

België

mooi compact en goed systeem

Na bijna 10 jaar nog steeds tevreden, gebruik het tegenwoordig wel veel minder. Makkelijke bediening, kan snel over van radio naar CD naar DVD of aux.

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Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

13/06/2013

Nederland

Nederland

Product is prima

Het gebruikersgemak viel mij iets tegen. Ik moet telkens toch het boekje erbij pakken om te weten wat ik doen moet om bepaalde functies actief te maken. Dan gaat het dus om zaken die ik niet regelmatig doe als bijvoorbeeld de zenders in te stellen. Het design is niet flitsend, maar dat speelde voor de aanschaf niet echt een rol. Het ging om de prestaties en die zijn prima

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Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCD395 Klassiek DVD-microsysteem

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