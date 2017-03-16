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Utgått

StreamiumTrådlöst micro-HiFi-system

MCI500H/12

3.3

| (240) Recensioner

Släpp musiken fri

Hylla musiken på ditt sätt, med ursprungligt och kraftfullt ljud! Med allt-i-ett-systemet MCi500H med 160 GB kan du lyssna på hårddiskuppspelning, överföra musik från datorn, använda plug and play-funktionen från USB-enheter eller utnyttja många fler musikalternativ via webbradio.

Visa alla fördelar

Lyssna på all din musik på ett system – trådlöst

Släpp musiken fri

  • 160 GB/2 000 CD-skivor

  • Kostnadsfri webbradio

  • 2 x 50 W

Alfanumerisk sökning med fjärrkontroll

Alfanumerisk sökning med fjärrkontroll

Med den alfanumeriska sökfunktionen på fjärrkontrollens knappsats kan du direkt hitta dina favoriter – artister, spår eller album. Tryck bara på "Search" på fjärrkontrollen och ange sedan de första bokstäverna eller siffrorna i namnet på spåret, artisten eller albumet du önskar. Du får då fram den post som närmast matchar inmatningen. Slösa inte bort tid på att bläddra igenom hela samlingen eller spellistan rad för rad.

Utöka ditt system genom att lägga till upp till 5 Wi-Fi-slavenheter

Utöka ditt system genom att lägga till upp till 5 Wi-Fi-slavenheter

Fyll ditt hem med all din musik – alla rum samtidigt eller ett i taget. Inga sladdar eller kablar och inget trassel. Och definitivt inga fler duster med familjemedlemmar om valet av musik. Du kan lagra och spela upp musik från Streamium Wireless Music Center och även strömma ett spår – eller olika spår – till upp till 5 Streamium-stationer runtom i hemmet. Det är enkelt med de inbyggda, innovativa funktionerna som Mitt rum, Min musik, Musiken följer mig och Utsändning av musik. Släpp musiken fri och njut av den överallt i hemmet.

2 x 50 W RMS HiFi-ljud med digital klass D-förstärkare

2 x 50 W RMS HiFi-ljud med digital klass D-förstärkare

Fyll rummet med din favoritmusik med 2x50 W RMS uteffekt och en digital klass D-förstärkare. Förstärkaren omvandlar analoga signaler till digitala och förstärker dem sedan. Signalerna skickas därefter genom ett demoduleringsfilter för att skapa slutresultatet. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är förstärkaren mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare i ett litet format.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.3

av 5

240

Recensioner

16/03/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Den bästa

Bäst på alla möjliga sätt! Hårddisken är bra alternativ för egna låtar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system

27/11/2016

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

God service hos Philips

Mest imponeret er jeg over den service Philips yder . Mit anlæg er 10 år gammelt, alligevel blev jeg kontaktet af Torben fra kundeservice, der nok brugte 1 time på at hjælpe mig med at få internetradio til at virke.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System

19/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

very good

it is a very good product. In future I will buy products.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

Datum för användning 2020-07-19

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System

Datum för användning 2020-07-19

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