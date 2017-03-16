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Utgått
MCI500H/12
Släpp musiken fri
Hylla musiken på ditt sätt, med ursprungligt och kraftfullt ljud! Med allt-i-ett-systemet MCi500H med 160 GB kan du lyssna på hårddiskuppspelning, överföra musik från datorn, använda plug and play-funktionen från USB-enheter eller utnyttja många fler musikalternativ via webbradio.
160 GB/2 000 CD-skivor
Kostnadsfri webbradio
2 x 50 W
Med den alfanumeriska sökfunktionen på fjärrkontrollens knappsats kan du direkt hitta dina favoriter – artister, spår eller album. Tryck bara på "Search" på fjärrkontrollen och ange sedan de första bokstäverna eller siffrorna i namnet på spåret, artisten eller albumet du önskar. Du får då fram den post som närmast matchar inmatningen. Slösa inte bort tid på att bläddra igenom hela samlingen eller spellistan rad för rad.
Fyll ditt hem med all din musik – alla rum samtidigt eller ett i taget. Inga sladdar eller kablar och inget trassel. Och definitivt inga fler duster med familjemedlemmar om valet av musik. Du kan lagra och spela upp musik från Streamium Wireless Music Center och även strömma ett spår – eller olika spår – till upp till 5 Streamium-stationer runtom i hemmet. Det är enkelt med de inbyggda, innovativa funktionerna som Mitt rum, Min musik, Musiken följer mig och Utsändning av musik. Släpp musiken fri och njut av den överallt i hemmet.
Fyll rummet med din favoritmusik med 2x50 W RMS uteffekt och en digital klass D-förstärkare. Förstärkaren omvandlar analoga signaler till digitala och förstärker dem sedan. Signalerna skickas därefter genom ett demoduleringsfilter för att skapa slutresultatet. Det förstärkta digitala ljudet ger dig alla de fördelar som digitalt ljud kan erbjuda, inklusive förbättrad ljudkvalitet. Dessutom är förstärkaren mer än 90 % effektivare jämfört med traditionella AB-förstärkare. Den här högre effektiviteten kan du glädjas åt i en kraftfull förstärkare i ett litet format.
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3.3
av 5
240
Recensioner
Zaza
16/03/2017
Sverige
Verifierad köpare
Den bästa
Bäst på alla möjliga sätt! Hårddisken är bra alternativ för egna låtar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Trådlöst micro-HiFi-system
Kamp
27/11/2016
Danmark
Verifierad köpare
God service hos Philips
Mest imponeret er jeg over den service Philips yder . Mit anlæg er 10 år gammelt, alligevel blev jeg kontaktet af Torben fra kundeservice, der nok brugte 1 time på at hjælpe mig med at få internetradio til at virke.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Trådløst Micro Hi-Fi System
19/08/2020
United Kingdom
very good
it is a very good product. In future I will buy products.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Datum för användning 2020-07-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Streamium MCI500H Wireless Micro Hi-Fi System
Datum för användning 2020-07-19