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Utgått
MCM1120/12
Slappna av med fantastisk musik
Skäm bort dig själv med fantastiskt ljud från Philips klassiska mikromusiksystem MCM1120/12 som både är kompakt och elegant. Njut av din favoritmusik från MP3-CD och USB Direct-uppspelning, med extra fyllighet genom den kraftfulla DBB-funktionen (Dynamic Bass Boost).
CD, MP3-CD, USB, FM
Kassett
10 W
Det här Philips-musiksystemet har en total uteffekt på 10 RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
3.5
av 5
6
Recensioner
elmyr
30/12/2013
Suisse
Preis/Leistung hervorragend
Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem
Elenarribas
17/12/2013
España
Todo perfecto
Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1120 Microcadena clásica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1120 Microcadena clásica
mortega
08/08/2013
España
mini cadena perfecta
El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1120 Microcadena clásica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1120 Microcadena clásica