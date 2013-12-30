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Utgått

Klassiskt mikroljudsystem

MCM1120/12

3.5

| (6) Recensioner

Slappna av med fantastisk musik

Skäm bort dig själv med fantastiskt ljud från Philips klassiska mikromusiksystem MCM1120/12 som både är kompakt och elegant. Njut av din favoritmusik från MP3-CD och USB Direct-uppspelning, med extra fyllighet genom den kraftfulla DBB-funktionen (Dynamic Bass Boost).

Visa alla fördelar

med det här kompakta ljudsystemet

Slappna av med fantastisk musik

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Kassett

  • 10 W

Total uteffekt på 10 W RMS

Total uteffekt på 10 W RMS

Det här Philips-musiksystemet har en total uteffekt på 10 RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet) och är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.

Kassettdäck med automatiskt stopp

Kompakt design

Tekniska specifikationer

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3.5

av 5

6

Recensioner

3
2

30/12/2013

Suisse

Suisse

Preis/Leistung hervorragend

Dieses Micro-Soundsystem verdient ein Lob in jeder Beziehung. Klein, benutzerfreundlich und ausgestattet mit den Features, die heute angesagt sind - kurz: Preis und Leistung stimmen überein. In seiner Klasse ein Spitzenprodukt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1120 Klassisches Micro-Soundsystem

17/12/2013

España

España

Todo perfecto

Todo fue muy rápido, el envío excelente y el producto es genial. Se escucha perfectamente y no tiene ninguna complicación para instalarlo ni nada.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1120 Microcadena clásica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1120 Microcadena clásica

08/08/2013

España

España

mini cadena perfecta

El sonido impecable y el tamaño de la minicadena es adecuado y manejable. Todo lo que le pedía.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1120 Microcadena clásica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1120 Microcadena clásica

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