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Utgått

Mikromusiksystem

MCM1150/12

3.9

| (11) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten

Fylligt och kraftfullt ljud

Lyssna på alla dina favoriter från din bärbara musikspelare med USB Direct och Audio in. Det här mikroljudsystemet från Philips kan även spela upp MP3-CD och CD-R/-RW, och har basreflexhögtalare för kraftfullt och dramatiskt basljud.

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Besatt av ljud

Fylligt och kraftfullt ljud

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max 20 W

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW

MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – JBalance, Clear, Powerful, Warm och Bright – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.9

av 5

11

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

1

13/10/2018

België

België

Super

Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1150 Microchaîne

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1150 Microchaîne

13/04/2016

België

België

Erg tevreden

Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1150 Micromuzieksysteem

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1150 Micromuzieksysteem

14/08/2015

Deutschland

Deutschland

Alles super!

Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1150 Mini Stereoanlage

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM1150 Mini Stereoanlage

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