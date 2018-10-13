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Utgått
Fylligt och kraftfullt ljud
Lyssna på alla dina favoriter från din bärbara musikspelare med USB Direct och Audio in. Det här mikroljudsystemet från Philips kan även spela upp MP3-CD och CD-R/-RW, och har basreflexhögtalare för kraftfullt och dramatiskt basljud.
CD, MP3-CD, USB, FM
Max 20 W
MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.
Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalen fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med gensvaret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.
Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – JBalance, Clear, Powerful, Warm och Bright – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.
3.9
av 5
11
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Zertax
13/10/2018
België
Super
Fonctionne à merveille, un très bon son ! Mais, j'ai rencontré un problème quand je branche un téléphone je trouve que le son ne vas pas fort. Mais, il reste très bon !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1150 Microchaîne
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1150 Microchaîne
Chiel
13/04/2016
België
Erg tevreden
Mooi muzieksysteem met een geweldig geluid. Boxen zijn voorzien van geweldige bass. Veel mogelijkheden. Geweldig!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1150 Micromuzieksysteem
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1150 Micromuzieksysteem
alexplane
14/08/2015
Deutschland
Alles super!
Alles super! Ich bin mit Philips Mini Stereoanlage MCM1150 ganz zufrieden.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1150 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM1150 Mini Stereoanlage