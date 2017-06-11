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Utgått
För allt-i-ett-mikrosystem
Upplev fantastiskt ljud från det verkligt kompakta och snygga mikrosystemet MCM149. Njut av dina MP3-CD-låtar förstärkta av kraftfull Dynamic Bass Boost.
MP3-/WMA-CD-uppspelning
Kompakt design
Det här systemet har total uteffekt på 4 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
Många väckarklockor har olika larmalternativ. Med den här klockradion från Philips kan du vakna till radio eller en traditionell larmsignal. Med insomningstimern kan du programmera tidslängden för musiken så att den sammanfaller med hur länge det normalt tar för dig att somna. Oavsett vilka krav du har på en väckarklocka, om du vill ha larmsignal med en stadig ton eller om du vill lyssna på musik när du ska somna, har den här allt.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Hyzonn
11/06/2017
France
Bonne chaîne hifi !
Ça fait plus de 5 ans que j'ai cette chaîne hifi et elle fonctionne toujours aussi bien qu'au premier jour, si ce n'est juste le lecteur CD qui ne fonctionne plus depuis quelques mois (moteur HS ?). Ce que je repochais juste à cette chaîne hifi c'était de ne pas pouvoir ajuster le volume du réveil, car au temps où je m'en servais (maintenant je peux plus car le lecteur CD est HS), quand le réveil sonne il pouvait réveiller la maison tellement c'était fort (volume à 12/32 pendant un silence complet ça fait assez fort). Sinon je n'ai rien d'autre à rajouter, à part le fait que je n'ai pas réussi à trouver la puissance réelle des enceintes, c'est indiqué 2x2 Watts mais ça me paraît un peu faible quand j'ai testé les basses au volume max (bonjour les voisins xD) mais au pire c'est pas si grave, ça marche bien c'est le principal. Je recommande !
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM149 Microchaîne hi-fi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM149 Microchaîne hi-fi
Eindhoven1978
04/11/2016
España
Cumple con lo que dicen.La mcm 149 es una microcadena todoterreno!!
Ya me conoceis.Colecciono microcadenas philips porque es mi gran pasion y mi ultima conquista ha sido la todo en uno Philips mcm 149/12.Para grabar un mp3- cd fue una gran odisea.Hasta que lei del formato UDF/ISO9660 JOLIET.Mis pruebas para grabar mp3- cds perfectos salieron a buen puerto con ese formato.Disfruto del mp3 como nunca,porque antes de descubrir ese formato los mp3- cds me saltaban.Ya no.Esteticamente es compacta y preciosa.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM149 Microcadena Hi-Fi
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM149 Microcadena Hi-Fi