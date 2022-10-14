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Utgått

Klassiskt mikroljudsystem

MCM166/12

4.2
| (24) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Besatt av ljud
Skäm bort dig själv med fantastiskt ljud från Philips klassiska mikromusiksystem som både är kompakt och elegant. Njut av din favoritmusik från MP3-CD och USB Direct-uppspelning, med extra fyllighet genom den kraftfulla DBB-funktionen (Dynamic Bass Boost).
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Slappna av med fantastisk musik

Besatt av ljud

  • 10 W

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

24

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

2
1

14/10/2022

United Kingdom

United Kingdom

Lasted me over 10 years

Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio

Fördelar

Aux cd radio

Nackdelar

Not bluetooth

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM166 Micro Hi-Fi System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM166 Micro Hi-Fi System

08/09/2020

España

España

Sin palabras, magnífica!!!!

Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.

Fördelar

Todo

Nackdelar

Nada

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM166 Microcadena clásica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM166 Microcadena clásica

06/11/2019

España

España

Es la microcadena mas bonita y lucida de philips

Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.

Fördelar

Todo

Nackdelar

Nada

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM166 Microcadena clásica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för MCM166 Microcadena clásica

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