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Utgått
10 W
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.
4.2
av 5
24
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
Jess123455695
14/10/2022
United Kingdom
Lasted me over 10 years
Absolutely amazing. Lasted me since i was a kid, proper good sterio
Fördelar
Aux cd radio
Nackdelar
Not bluetooth
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM166 Micro Hi-Fi System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM166 Micro Hi-Fi System
Jamacuco1810
08/09/2020
España
Sin palabras, magnífica!!!!
Es superligera y fácil de manejar. El modelo me lo compré hace ya 11 años, y todavía no ha pisado ningún taller de electrónica. He salido muy feliz con la philips mcm 166,es uno de los últimos modelos de microcadena que ha salido sin defectos. Ya a partir de 2010 me compré otro modelo de philips y ahí empezó la pesadilla de los constantes saltos de pistas en cds, cosa que la philips mcm 166 no hace,y es fabricado en 2009. Yo le doy el máximo de estrellas porque lo vale, una philips como las de antes,así es la mcm 166,muy duradera y de calidad óptima.
Fördelar
Todo
Nackdelar
Nada
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM166 Microcadena clásica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM166 Microcadena clásica
Caribú41
06/11/2019
España
Es la microcadena mas bonita y lucida de philips
Me encanta su pantalla azul y lo compacta que es. Es su finura y su perfecto funcionamiento lo que me fascinó. Chapó por philips.
Fördelar
Todo
Nackdelar
Nada
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM166 Microcadena clásica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM166 Microcadena clásica