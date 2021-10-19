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Utgått
MCM2000/12
Slappa till fantastisk musik
Lyssna på alla dina favoriter från din bärbara musikspelare med USB Direct och MP3 Link. Det här mikroljudsystemet MCM2000/12 från Philips kan även spela upp MP3-CD-, WMA-CD- och CD-R/-RW-skivor, och har basreflexhögtalare för kraftfullt och dramatiskt basljud.
CD, MP3-CD, USB, FM
20 W
MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
Med DBB (Dynamic Bass Boost) maximerar du musikupplevelsen med en knapptryckning och tydliggör basen i alla volyminställningar – från lågt till högt. De lägsta basfrekvenserna går ofta förlorade vid låga volymer. För att motverka detta kan du ställa in DBB så att basen förstärks och du kan njuta av ett rikt ljud även när du skruvar ned volymen.
Med RDS (Radio Data System) ställer du in radiokanalerna utan att behöva komma ihåg frekvenserna. I standardläget visas stationsnamnet i stället för frekvensen på RDS-panelen, vilket underlättar inställningen. RDS-systemet tillåter att stationerna skickar ut textmeddelanden som nyheter och stationsinformation direkt till radion. I Europa är det vanligt att textinformation skickas ut på samma frekvens som man sänder radio på. Du kan välja om du vill ta emot antingen den vanliga RDS-informationen (stationsnamn) eller prenumerera på ytterligare textbaserade tjänster.
3.9
av 5
30
Recensioner
Jartsa
19/10/2021
Suomi
Verifierad köpare
vanhaksi erinomainen
Kirppari löydöksi erinomainen soitin. Siitä löytyy kaikki itselle tarvittavat ominaisuudet. Ei tarvitse maksaa hirveitä summia soittimesta, kun saa soivan pelin edullisesti.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2000 Mikromusiikkijärjestelmä
Datum för användning 2021-06-19
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2000 Mikromusiikkijärjestelmä
Datum för användning 2021-06-19
DevilGamer03
24/07/2017
Deutschland
Gutes Produkt
Gut, relativ laut also für 5 mann Party geeignet, kompakt, in Kombination mit einem zweiten System perfekter Sound. Tipp: eignet sich auch gut als PC Lautsprecher.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2000 Mini Stereoanlage
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2000 Mini Stereoanlage
Carlillos78
28/08/2016
España
Es de lo mejor,pero con matices
Me lo compre hace ya dos años e iba perfecta.El diseño es magnifico.Hasta que un dia se cayo de la estanteria.Pero seguia funcionando perfectamente.El unico fallo que le ponga son las interrupciones, que gracias a dios me lo estan analizando en un taller de electronica y tambien para que lo reparen de la caida.El control remoto es de lo mejor,me gusta mucho y a la bandeja del reproductor tampoco le pongo pega.Ahora a esperar a que me la traigan en buen estado, estoy deseando tenerla ahi tan chula en mi dormitorio.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2000 Microcadena
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för MCM2000 Microcadena